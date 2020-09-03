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長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

歐洲賭盤逆轉 現在押川普會贏的多過拜登

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普2日搭乘空軍一號總統專機抵達北卡羅萊納州的Wilmington，出席紀念第二次世界大戰活動。（美聯社）
美國總統川普2日搭乘空軍一號總統專機抵達北卡羅萊納州的Wilmington，出席紀念第二次世界大戰活動。（美聯社）

歐洲押注美國總統選舉的賭盤賠率風向逆轉，押注川普會贏的現在超越了拜登

總部位於歐洲的大型博彩交易所必發（Betfair）周三（2日）表示，該交易所押注川普會贏得美國總統選舉的賠率目前轉為1賠1，相較下，押注拜登勝選的賠率為20賠21。

1日到2日隔夜之間，Betfair交易平台有四筆超過1萬英鎊（13,362美元）下注，其中三筆押川普贏。上個周末，目前為止最高金額的一筆5萬英鎊下注，也是押川普勝選。

本周稍早，川普與拜登的押注對決還不相上下。必發交易所發言人Darren Hughes說，8月時賭川普能連任的，創下最差賠率。那時看起來川普很有可能輸給拜登。

不過路透與Ipsos在周三所做的全美民調顯示，受訪的登記選民之中，40%支持川普，47%說會投票給拜登。

川普 拜登

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