美再限制中國外交官 後續鎖定中企捐贈

美國國務院周三 (9月2日)發布公告，要求中國外交官在拜訪美國大學校園丶見美國地方官員或是在使館外舉行超過50人的文化活動前，必須得到美國國務院的許可。

美國國務院在公告中強調，此舉是為了回應北京長期限制美國駐中外交官的活動。這也是美國政府為了回應中國的間諜活動所做出的相關決策。

此外，國務院也在公告中表明，中國使館的所有社群媒體帳號都必須正確標示為中國政府的官方帳號。美國國務卿蓬佩奧在聲明中寫道：「我們只是要求中國以互惠的方式對待美國外交官。美國外交官在中國所面臨的限制，也應該被用來限制中國外交官在美國的特定行動。今天的公告將使我們朝這個方向發展。」

此舉是美國政府在11月總統大選前，針對中國推出的最新政策。尋求連任的美國總統特朗普試圖將「對中國強硬」作為他外交政策中的重要一環。中國駐美大使館將此舉形容為「美國對中國外交人員的不合理限制」，並稱此舉與美國開放與自由的價值觀有所抵觸。

這不是美國首次限制中國外交人員的活動。2019年10月，美國國務院曾下令中國駐美外交人員需報備與美國政府丶學術或研究人員的會面，中國當時也對美國駐中外交人員提出相同要求。外界擔憂，美國國務院此舉將引爆新一波的中美外交爭端，讓雙邊關系更加惡化。

美指示大學通報中共帶來的威脅

蓬佩奧表示，美國國務院主管經濟成長及能源與環境的次卿克拉奇 (Keith Krach) 近期也致函專門管理美國大學的委員會，要求他們在面臨中共帶來的威脅時，應該通報國務院。

蓬佩奧説：「中共可能透過非法資助研究丶竊取知識產權丶威嚇外國學生與不透明的招聘手段來威脅美國。」

蓬佩奧表示，美國大學應該揭露中國公司的捐贈基金(endowment fund)，藉此來確保捐贈來源清楚透明。

蓬佩奧9月1日在接受媒體訪問時也稱，他認為美國大學校園中的孔子學院有望在2020年底前全數關閉，他指控中國透過孔子學院招募間諜與合作夥伴。

此外，蓬佩奧在一場新聞發布會也預告，他在9月9日將出席一場與東南亞與印太地區國家的虛擬會議，與各國外交部長討論中國與其他相關的區域性議題。他也會在9月11日與柬埔寨丶寮國丶緬甸丶泰國與越南一同針對湄公河相關議題展開合作計畫。美國國務院表示，此舉是為了強化該地區的主權丶經濟獨立與永續發展。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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