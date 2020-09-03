七名諾貝爾得主簽聯名信 呼籲否決川普的Fed理事提名

包括七名諾貝爾獎得主在內的100多名經濟學家，向美國參議員發表一封聯名公開信，促請議員否決美國總統川普提名薛爾頓女士（Judy Shelton）擔任聯準會（Fed）理事一案。

這封信的內容和8月初Fed前官員和職員所發表的信函內容幾乎類似。後者的版本現在有70位簽署人，包括地區聯邦準備銀行總裁與一名前理事。

經濟學家們在最新的聯名信中表示，薛爾頓對貨幣政策與經濟的看法「太過極端」，會對美國央行在處理新冠疫情影響時所面臨的任務造成不必要的分散焦點。

最新聯名信有106位簽署人，包括七名諾貝爾經濟學獎得主：芝加哥大學的盧卡斯（Robert E. Lucas）和韓森（Lars Peter Hansen），普林斯頓大學的席姆斯（Christopher Sims）、哈佛大學的馬斯金（Eric Maskin）和哈特（Oliver Hart ），麻省理工學院的戴蒙德（Peter A. Diamond），以及哥倫比亞大學的史提格里茲（Joseph Stiglitz）。

戴蒙德曾在美國前總統歐巴馬執政時期獲提名擔任Fed理事，但因面臨共和黨議員反對，而在2011年退出提名。當時擔任參議院銀行委員會主席的薛爾比（Richard Shelby）表示他不認為戴蒙德有資格擔任理事。如今薛爾比是共和黨參議員，投票同意薛爾頓的提名案。

目前薛爾頓的理事提名案等待全參議院投票批准。

薛爾頓是川普2016年競選時的非正式顧問，她的政策看法遠超過主流的想法，包括倡導回歸金本位制，而且有可能成為屈從於川普意志的政治擁戴者，因而招致各界強烈批評。

當她成為Fed理事人選時，顯然放棄她所提倡的超緊縮貨幣政策，公開表示她支持川普要求降息的看法。