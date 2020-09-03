美台經濟對話將舉行 美亞太助卿：一法三公報均未禁止

台灣解禁對含萊客多巴胺的美豬與30月齡以上的美牛，是否有助開啟台美的自由貿易協定，美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）2日表示，貿易問題由美國貿易代表署（USTR）回應，美國已經宣布由主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）與台灣進行經濟對話；史達偉說，樂見蔡總統消除貿易障礙。

對於美台即將舉行經濟及商業對話，由次卿主談，外界預期北京將會反擊。

史達偉說，北京將決定如何回應，國務院已仔細考慮過，若看一下美中聯合三公報和台灣關係法，對照國務院日前發布的聲明，有關經濟關係與文化交流等種種內容，都是完全被允許的。

史達偉說，三公報與台灣關係法中，沒有任何內容禁止這些事情，所以北京不應有任何強烈反應，這對增進美中兩國之間的繁榮毫無幫助。