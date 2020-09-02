白宮前發言人桑德斯：金正恩曾經煞到我

美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）的回憶錄「為自己發聲」（Speaking for Myself，暫譯）將於8日出版，她在書中提到，美國總統川普認為北韓領導人金正恩對她有意思。

2018年6月，川普和金正恩在新加坡舉行歷史性的首次川金會，時任白宮發言人的桑德斯隨行。桑德斯說，川金兩人會談時，「我抬起頭，發現金正恩正盯著我瞧。我們視線直接對上，他微微點頭，似乎對我眨了眨眼。我呆住了，很快低下頭去繼續做筆記。」

心情很好的川普會後開玩笑說：「金正恩煞到妳了！真的，他XX的對妳有意思！」川普還告訴桑德斯，「為了國家著想，妳應該去北韓。」