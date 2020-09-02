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白宮前發言人桑德斯：金正恩曾經煞到我
美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）的回憶錄「為自己發聲」（Speaking for Myself，暫譯）將於8日出版，她在書中提到，美國總統川普認為北韓領導人金正恩對她有意思。
2018年6月，川普和金正恩在新加坡舉行歷史性的首次川金會，時任白宮發言人的桑德斯隨行。桑德斯說，川金兩人會談時，「我抬起頭，發現金正恩正盯著我瞧。我們視線直接對上，他微微點頭，似乎對我眨了眨眼。我呆住了，很快低下頭去繼續做筆記。」
心情很好的川普會後開玩笑說：「金正恩煞到妳了！真的，他XX的對妳有意思！」川普還告訴桑德斯，「為了國家著想，妳應該去北韓。」
據傳有意競選阿肯色州州長的桑德斯，在回憶錄中也披露一些白宮官員的故事。例如川金會時，川普拿出薄荷涼糖要請金正恩吃一顆，金正恩不太情願地接過來。此時川普把口中的糖噴出來，向金正恩保證真的是糖而不是毒藥。
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