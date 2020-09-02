批世衛組織「腐敗」 美拒絕加入疫苗協調機制

白宮在一份聲明中稱，美國不能接受處於腐敗的世衛組織和中國 影響之下的Covax這一多國項目的限制。該項目由國際疫苗和免疫聯盟（Gavi）、流行病防範創新聯盟（Cepi）和世衛組織共同牽頭。

今年６月，美國退出世衛組織。川普總統指責該組織，過晚通報了有關新冠病毒的危險性，並處於北京政府的控制之下，而中國提供給該組織的資金數量遠低於美國。川普指控世衛組織亦須對全球範圍形成新冠大流行瘟疫及其造成的高死亡人數負責。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）在聲明中稱，川普總統將在所不惜，投入巨資，對疫苗作徹底檢測，確保每一種新冠疫苗都必須符合美國食品藥品管理局FDA制定的標准，以拯救生命。

迄今，有數十個國家表示對參與Covax合作感興趣。該計劃涉及多個候選疫苗。一旦某候選疫苗被確認為安全有效，就將立即投入大批生產，至2021年底制出20億支疫苗。這一數量的疫苗將能保障向全球各國的醫護人員、因年齡或前期病史而尤其受威脅的人--約佔參與國總人口的20%--的供應。

不久前，世衛組織警告說，在戰疫中，各國不應單獨行動，所有國家都應資助Covax國際動議。世衛組織總干事譚德賽上周呼籲避免疫苗國家主義，稱將有限的（疫苗）供應進行戰略和全球性的分享，這實際上符合每個國家的利益。

歐盟上周宣布，將確保向該動議提供4億歐元資助款。

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