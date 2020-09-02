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「飛往華府的飛機坐滿惡棍」臉書不實傳言 川普拿來散播

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普總統31日晚間接受福斯新聞網(Fox News)保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)節目專訪時指稱，從某個城市起飛的班機上「幾乎坐滿惡棍」。美聯社
川普總統31日晚間接受福斯新聞網(Fox News)保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)節目專訪時指稱，從某個城市起飛的班機上「幾乎坐滿惡棍」。美聯社

川普總統31日晚間接受福斯新聞網(Fox News)保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)節目專訪時指稱，從某個城市起飛的班機上「幾乎坐滿惡棍」，準備到目的地「大搞破壞」，言辭卻未提供證據，引發爭議。

國家廣播公司(NBC)1日報導，「飛機坐滿惡棍」的謠言早在臉書流傳數月，愛達荷州部分地區一度人心惶惶，當地警方調查後已宣布，網路流言散布內容純屬「不實訊息」。

「有些大家聽都沒聽過的人，那些躲在黑暗陰影底下的人，正在操控著前任副總統。」川普31日接受殷格哈姆訪問時指出：「就是那些在街頭抗爭的人，那些正在霸占街道的群眾。」

他說：「這個周末，有人從某個城市搭機，結果看到飛機上幾乎坐滿惡棍，穿著深色制服、黑色制服，還有一些裝備。」

川普說：「那架飛機上有很多人，都是要去搞破壞的。」至於殷格哈姆要求川普說明更多細節，川普不願透露，僅說目前還在調查，「以後再跟妳說。」川普後來在節目中說，班機上的惡棍目的地是華府，要破壞上周的共和黨全國代表大會。

國家廣播公司1日報導，川普指稱的班機事件，到目前毫無任何證據顯示確實為真，與川普指稱內容接近的網路謠言，則可追溯到6月1日愛達荷州艾米特(Emmett)居民一則臉書發文，內容寫道「從西雅圖飛往波伊西(Boise)的航班，至少十幾個男子下機，從頭到腳穿著一身黑」，並指其中一名男性乘客手臂有「美國反法西斯」(Antifa America)字樣刺青。

這則後來被分享3000多次的臉書發文中指稱，愛州居民應該提高戒備，小心市中心區與住宅區可能遭受攻擊。

報導指出，不少愛州民眾紛紛轉貼這則發文，各式各樣情節也開始加油添醋，反政府極右派組織「百分之三者」(Three Percenters)愛州分部也開始宣傳自行加料的故事版本。

由於有網路消息指稱，愛達荷州帕耶特郡(Payette County)警長辦公室「證實」反法西斯分子包機載運成員前來當地準備作亂，使得警方發布聲明澄清，強調網路謠傳的內容都是不正確的。

川普 制服 共和黨

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