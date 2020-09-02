川普施壓疫苗10月上市？傳染病專家：非常可怕

大選進入倒數兩個月，媒體報導傳出，積極爭取連任的川普總統希望創造「10月驚喜」(October surprise)為選情加分，因此頻頻施壓，要讓仍在研發中的新冠病毒疫苗在10月提早上市。 舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染病學家魯瑟福德(George Rutherford)指出，有關讓疫苗在10月就提前問世的消息，「真的非常可怕」。

魯瑟福德表示，「10月驚喜」的消息令人感到非常可怕，「無法想像有人竟然會企圖用這樣的手段來操作。」以過去疫苗研發的諸多前例來看，魯瑟福德說，疫苗在臨床實驗尚未完成之際便草率推出，曾經出現後果相當嚴重的副作用。

舉例來說，施打研發未完成的輪狀病毒(rotavirus)疫苗，可能導致罕見但病情嚴重的腹部急症腸套疊(intussusception)。魯瑟福德表示，疫苗引發腸套疊的副作用反應，發生於臨床實驗完成之後，「這點讓大家餘悸猶存」。

他指出，腸套疊副作用非常罕見，必須等待10萬名志願者接受疫苗施打後才會出現，「我們必須非常小心這種類似狀況的發生。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)日前表示，將考慮以緊急授權使用(emergency use authorization，EUA)方式，讓新冠病毒疫苗尚未完成最後階段的臨床實驗就提早上市。

休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)國家熱帶醫學院(National School of Tropical Medicine)院長、疫苗專家霍特茲(Peter Hotez)則說，到目前為止並沒有任何疫苗是以緊急授權使用的形式下核准上市，唯一例外是軍方使用的炭疽病(Anthrax)疫苗曾因遭遇技術障礙，必須訴諸緊急授權使用的管道。

霍特茲說，緊急授權使用並不是讓疫苗上市的方式，這種方式可以用來解決研究規模較小、數量較小的疫苗研發問題，「但如果是絕大多數美國人口有關，必須大量使用的疫苗，就無法接受緊急授權使用的形式。」

美拒參加WHO相關疫苗計畫

另外，華盛頓郵報報導，川普政府1日表示，美國不會加入一個全球合作研發、製造和公平分配疫苗的計畫，部分原因是美國不想與世界衛生組織(WHO)合作。

目前全球有超過170個國家和地區正談判加入新冠疫苗全球管道計畫(COVAX)；該計畫獲得WHO、其他疫苗開發組織，以及日本和歐盟等國支持。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)表示：「美國將為持續與我們的國際夥伴合作，以確保戰勝病毒，但我們不會被一些受到腐敗WHO和中國影響的多邊組織所約束。」