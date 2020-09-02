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牽涉大選…街頭抗爭天天上演 司法部查幕後金源

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
持續的街頭抗爭，已成為大選爭議焦點；司法部已針對帶頭抗議的領導人物及活動經費來源，展開犯罪調查。圖為奧勒岡州州長下令州警進駐波特蘭市維持秩序。(美聯社)
持續的街頭抗爭，已成為大選爭議焦點；司法部已針對帶頭抗議的領導人物及活動經費來源，展開犯罪調查。圖為奧勒岡州州長下令州警進駐波特蘭市維持秩序。(美聯社)

抗議警察暴力、種族不公的街頭抗爭，在某些城市已經延續近三個月，成為2020年大選的爭議焦點；聯邦官員1日透露，司法部已針對帶頭抗議的領導人物及活動經費來源，展開犯罪調查。

官員指出，這波調查並非針對言論自由權，而是「有計畫的犯罪行為與暴力行為，例如暴動、破壞聯邦設施，以及對執法人員施暴。」

司法部發言人庫佩克(Kerri Kupec)面對媒體詢問時，不願透露調查行動細節；但國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)31日晚間接受福斯新聞網(Fox News)訪問時已說，聯邦機關已對抗爭行動某些特定團體領袖展開調查，希望全美各地究竟有哪些人資助這些抗爭行動。

他表示：「我們看到的是，某些團體與特定人士從波特蘭轉移到國內其他地點。」

沃爾夫受訪問時被問到，為何組織鬆散的極左派組織反法西斯(Antifa)以及為非洲裔民眾遭受警察暴力對待而抗議的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，都沒有領導人遭到逮捕。

他回答道：「我跟司法部長巴維理(William Barr)私下曾討論過這一點。我所了解的是，他們正在努力中。」

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)今年5月25日被白人警察以膝蓋壓頸致死後，俄勒岡州波特蘭市中心區街頭抗爭，迄今幾乎天天上演，不曾停歇。

川普總統抓緊街頭動亂的社會議題，在連任選舉中大力著墨在「法律與秩序」(law and order)訴求，1日更造訪最新一個街頭抗爭熱點威斯康辛州基諾沙(Kenosha)。非洲裔男子布萊克(Jacob Blake)日前被警方攔下時，遭到員警從背後開了七槍，導致下半身癱瘓。

在基諾沙街頭衝突期間，17歲伊利諾州白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人，另有一人受傷，以殺人罪遭到逮捕，但川普31日則公開支持瑞登豪斯辯護律師的說詞，聲稱瑞登豪斯開槍是為了自衛。

沃爾夫受訪時說：「導致這一切問題的原因，就是當地警察與州警沒有從事發第一天就嚴肅以對。」

警察 非洲 司法

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