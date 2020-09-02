警察又殺非裔！ 洛杉磯非裔男騎單車違規遭射殺

在全美多個大城因黑人遭警射殺引爆的族裔衝突方興未艾，洛杉磯也傳出一名黑人男子騎單車違規，遭警察攔查時卻被射殺的不幸事件，引發居民抗議。

加州民主黨眾議員巴斯(Karen Bass)1日在推特質問：「違反哪一條單車規定，嚴重到警方必須對他開槍多次？既然基茲已棄械，為什麼還會被開槍？」

洛杉磯郡警局警佐狄恩(Brandon Dean)表示，29歲非裔男子基茲(Dijon Kizzee)31日騎單車違規，隨後遭警察射殺；在基茲身亡的洛杉磯南部威斯蒙市(Westmont)當天即出現許多和平抗議民眾。

洛杉磯郡法醫發言人莎拉．阿德拉妮(Sarah Ardalani)證實死者為29歲的基茲；根據網路個案紀錄，基茲的死因與事發詳情尚不明朗。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，狄恩31日晚間表示，洛杉磯郡南部警局的兩名警察開車巡邏時，看到一名非裔男子騎單車違反交通規則；不過美聯社報導，狄恩表示，目前不曉得基茲違反哪一條規定；當地警方1日也無法提供案件調查的進展。

狄恩指出，兩名警察試圖叫基茲停下來時，對方棄車逃逸，警方追捕並試圖與基茲接觸時，基茲毆打一名警察臉部，並丟下他攜帶的一綑衣物；這時兩名警察注意到衣物中有一把黑色手槍，因此兩名警察對基茲開槍。

狄恩警察局的聲明指出，警察在31日下午在洛杉磯郡南部約八哩處，與一名男子「接觸」；雙方接觸時，嫌疑人與警察爆發爭執，嫌疑人丟出一把手槍後警察開槍，手槍已遭沒收，嫌疑人當場被宣布死亡。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，該警局1日並未回應媒體的詢問。

根據路人拍的影片，一名男子似乎在行人道跑步，兩名警察在旁觀看；隨後畫面切到該名男子臉朝下趴在地上不動，其他警察趕到現場還幫該男子上銬；影片中有人大喊：「你們怎麼幫死人上銬？」

基茲遭槍殺的威斯蒙市社區，31日晚間聚集逾100名民眾；從空拍影片可見，數十人和平聚集表達訴求。

基茲的親戚佛萊徹．菲爾(Fletcher Fair)1日告訴媒體，她為基茲的死感到難過與沮喪，「他本該跟任何人一樣自由。」