親共和黨美國商會 破天荒挺民主黨23候選人

向來親共和黨的美國商會(U.S. Chamber of Commerce)，今年破天荒將支持23名民主黨聯邦眾議員候選人，打破以往「一面倒」向共和黨的立場，圈內人說，此舉還引起商會內部不和。

知情人士說，美國商會仍支持29名共和黨候選人進軍國會，但顯然往「兩黨平衡」路線調整。

商會如此調整，美聯社說因為共和黨移民、貿易等政策的立場，往民粹、保守方向傾斜，十足反映了川普和死硬右派如茶黨的想法。這種想法的議員，在國會逐漸壯大，讓真正重商的美國商會驚心。

美國商會稍早已增加對民主黨候選人的捐獻，甚至對追求連任的候選人的公開評價，也根據他們是否就事論事，敢於跨黨派投票，來斷定其是否「親商。」

商會願意「投資」更多到民主黨候選人身上，泰半原因也是看到民主黨11月大選過後，仍可能是眾院的多數黨。民主黨內的「進步派」聲音越來越大，商會要和民主黨保持良好溝通管道，最好要有「說得上話」的國會議員，選前投資不見得必成，不投資更無機會。

商會也很敢投資於反對「進步派」議員。今年初選階段，它就花了數十萬元買數位廣告，希望拉下紐約市的民主黨議員歐凱秀，但她還是順利贏得初選。

跨黨派智庫「回應政治研究中心」(Center for Responsive Politics) 估計，美國商會今年目前為止，已為共和黨投下200萬元，不包括替個別候選人

打形象或直接捐獻的錢。2016年和2018年，商會贊助該黨選舉的總經費達4000萬元。

商會捐助個別候選人的經費雖然小額得多，卻兩黨「平衡」得多，這是出於政治現實。

今年商會的政治行動委員會直接捐給眾院候選人的經費僅21萬元，幾乎兩黨候選人平分。2018年，這類捐款三分之二贊助共和黨候選人。

參議員候選人的捐款，商會16萬8000元全部捐給共和黨，民主黨候選人一毛錢都沒有拿到。共和黨是否能繼續掌控參議院，商會沒有把握，因此一面倒向共和黨人選，對它而言，更要緊也更划算。