拜登8月募款逾3億元 打破總統候選人紀錄

民主黨總統候選人拜登8月份募款金額可望超過3億元，打破總統候選人大選單月最高籌款紀錄；與此同時，廣告數據顯示，川普總統不敵拜登的電視廣告攻勢，過去一周，川普陣營已將大部分廣告從電視撤下，拜登目前的電視廣告支出是川普的十倍。

儘管川普有舉足輕重的能力引起全國關注，但白宮在位者於黨代表大會舉行一周之後就幾乎不在電視上露面，很不尋常。目前距離總統大選只剩兩個多月，部分州將於9月開始提前投票。

川普從電視廣告淡出的原因是，他的競選活動幾乎用掉了所有資金。川普曾經享有的壓倒性金錢優勢已被拜登徹底縮小，他的競選人員承認，他們正在設法節省開支。

這樣的發展，也讓拜登有機會在缺乏競爭廣告的情況下，向選民傳達更完整的訊息。

拜登目前在大多數全國民調中領先川普，他在7月份籌款數字是1.4億元。紐約時報引述知情人士的話指出，拜登8月份募款紀錄可望超過3億元。川普競選陣營在7月份籌集了1.65億元，8月募款金額尚未宣布。

拜登競選陣營先前宣布，在民主黨代表大會8月17日至8月20日舉行期間，拜登陣營方面籌集了7000萬元。

根據廣告追公司Kantar / CMAG數據，8月份拜登在威斯康辛州、佛羅里達州、賓州和密西根州等關鍵戰場上投入的廣告費用約8000萬元；比川普投下的廣告費用多出一倍。

川普的有限支出主要針對愛阿華州和蒙大拿州等地，他2016年在那裡輕鬆獲勝。數據顯示，川普的大部分廣告都放在福斯新聞頻道和有線電視新聞網(CNN)上，還有少量廣告在新墨西哥州和華府播放。