最新民調：52%選民今年將提早投票

2020年大選結果如何，投票日來臨之前，恐怕已有定局。國家廣播公司(NBC)與網路民調機構SurveyMonkey公布最新聯合民調顯示，52%受訪選民表示，這次選舉將會提早投票，包括提早完成通訊選票，或者前往投票所投票。

新冠病毒疫情影響下，導致許多選民今年大選當中，將採用與過去不同的形式投票。

國家廣播公司與網路民調機構SurveyMonkey在8月24日至30日對全美抽樣選出的3萬7386名成年民眾進行的網路調查顯示，52%受訪選民表示今年選舉會提早投票，其中有19%受訪者表示會提早前往投票所完成投票，另外33％受訪者則說會提早完成通訊投票(vote by mail)。

統計顯示，33%受訪選民說，投票日當天才要到投票所親自投票，另外有11%受訪選民說，今年可能根本不會投票。

若以政黨傾向區分，支持共和黨的受訪者當中，有54%表示會等到投票日當天親自前往投票所投票，支持民主黨的受訪者裡，則有22%會在投票日當天到投票所投票。

支持民主黨的受訪者當中，50%表示這次選舉將採通訊投票，而支持共和黨選民當中，則只有18%表示將採通訊投票。

美國選舉協助委員會(U.S. Election Assistance Commission)在2016年大選結束後進行的研究調查當中發現，投票日當天前往投票所投票的選民人數，從2004年至2016年之間不斷縮水，透過通訊投票提早完成投票的選民人數，則從2004年的1020萬人，到了2016年增加為2410萬人。

至於今年選舉能否在公正公平之下舉行，許多美國民眾抱持懷疑。

國家廣播公司與網路民調機構SurveyMonkey調查顯示，57%受訪選民表示，對於選舉能夠公平舉行沒有信心，對選舉公平舉行感到有信心的受訪者則有41%。

在這項調查中，44%受訪者對川普施政表現感到滿意，另外54%受訪者則對川普施政感到不滿意。

另外，Morning Consult在上周共和黨全國代表大會之後隨即進行的全國性民調顯示，民主黨總統候選人白登領先川普總統八個百分點，但兩人均各有所得。

民調指出，白登支持度51%，領先川普的43%，兩人的差距與民主黨全國代表大會之前進行的民調相同。

這項在8月21日至30日進行的民調顯示，白登在幾個關鍵州領先川普；而與全代會之前的民調相比，白登在亞利桑納州和密西根州的支持度上升，川普則在賓州和佛羅里達州的支持度上升。