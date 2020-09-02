聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普親訪基諾沙 譴責暴動是「國內恐怖主義」

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合1日電
川普總統1日威州基諾沙市，探視上月下旬反警察暴力示威失控，遭抗議者縱火打劫的商家。川普指這些行為就是「國內恐怖主義」。 美聯社
川普總統1日威州基諾沙市，探視上月下旬反警察暴力示威失控，遭抗議者縱火打劫的商家。川普指這些行為就是「國內恐怖主義」。 美聯社

在川普總統1日探威州基諾沙市時，一名川普支持者(中)與反警暴力抗議者，發生肢體衝突後，被對方叫罵趕走。(美聯社)
在川普總統1日探威州基諾沙市時，一名川普支持者(中)與反警暴力抗議者，發生肢體衝突後，被對方叫罵趕走。(美聯社)
威斯康辛州基諾沙(Kenosha)一名非裔遭警察開了七槍導致半身癱瘓引發衝突10天後，川普總統不顧當地官員反對，1日到該地訪問，並譴責該市暴力活動是「國內恐怖主義」；他並未會晤下半身癱瘓的布萊克(Jacob Blake)與其家屬，也未談到民眾示威原因與新一起非裔遭警察射殺事件。

布萊克家屬1日則舉行「社區慶祝會」並表示：「總統犧牲我們城市展開選舉活動，我們不需要他帶來的更多痛苦與分裂。我們蓬勃的社區需要正義與安慰。」

美聯社報導，川普1日視訪基諾沙因暴力與縱火毀損的街區時，空中仍瀰漫煙硝味；他與地方遭毀損的百年老店老闆談話，也持續將暴力與民主黨掛勾，譴責基諾沙與威州領袖，同時警告民眾若民主黨入主白宮，美國許多城市將陷入混亂。

「這並非和平示威的行為，而是真正的國內恐怖主義。」川普說，民主黨官員未及時接受聯邦執法協助，並痛罵「他們就是不想要我們來這裡。」

川普車隊1日經過兩派示威者，有民眾高舉美國國旗支持川普，也有人高舉「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)標語；現場布署大量警力和多輛裝甲車維安，重要路道設下路障，民眾只能遠觀總統車隊。

未探訪遭警射癱的布萊克

川普聲稱暴力是「反美」行動，並表示本打算打電話給布萊克母親，但家屬要求律師在場聆聽後，便打消主意。

基諾沙自8月23日成為示威震央以來，前三晚出現逾30起火災，但之後情勢轉為平靜；基諾沙市財產估計損失200萬元，該市市長表示將向州政府尋求3000萬元經費重建。

川普此行包括視察城市示威損害、參觀緊急運作中心和學校，隨後舉行公共安全圓桌會議；他1日在會議上宣布，聯邦政府將發放500萬元經費給基諾沙市、4200萬元給威州，以協助重建城市；其中大多經費旨在加強地方執法。

圓桌會議30分鐘後才有人提到布萊克名字，布萊克母親的牧師與會並祈禱布萊克康復。

會議結束時，川普回應記者對基諾沙的看法說：「我對任何經歷這一切的人感到難過，如你所知，情勢仍在調查中。」

他說，警察暴力不是體制問題，基諾沙民眾想要法律與秩序，也想要警察維持治安。

川普批評反警察的評論，並預期11月民主黨總統候選人白登勝選後，美國許多城市將陷入混亂。

白登：川普無法保護美國

白登1日回擊說：「川普無法保護美國，所以他想嚇美國，在川普看來暴力不是問題，而是政治手段。」白登說多數警察良善正直，但也承認白人國家主義正在美國抬頭。

川普 警察 民主黨

延伸閱讀

新書爆料梅蘭妮亞好鬥 川普就職避讓伊凡卡入鏡

推動TikTok售美業務案 川普重申美政府應分杯羹

川普視察威州 稱反種族主義示威是國內恐怖行動

炮口對內！川普長姊轟伊凡卡是「迷你川普」 艾瑞克是白癡

相關新聞

龐培歐：有望在年底前關閉美國大學校園內所有孔子學院

路透報導，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）1日表示，有望在今年年底前關閉美國大學校園內所有中國孔子學院。

又一非裔男命喪洛杉磯警槍下 家屬：我們受夠了

美國各地連月來深陷反種族歧視及反警察暴力示威潮中，然而加州洛杉磯警方昨天又在一場衝突中開槍射殺一名非裔男子，憤怒群眾今天...

川普親訪基諾沙 譴責暴動是「國內恐怖主義」

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)一名非裔遭警察開了七槍導致半身癱瘓引發衝突10天後，川普總統不顧當地官員反對，1日到該地訪問，並譴責該市暴力活動是「國內恐怖主義」；他並未會晤下半身癱瘓的布萊克(Jacob Blake)與其家屬，也未談到民眾示威原因與新一起非裔遭警察射殺事件。

新書爆料梅蘭妮亞好鬥 川普就職避讓伊凡卡入鏡

一本即將於今天上架的新書揭露梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）和繼女伊凡卡（Ivanka）之間的冰冷關係，料將...

大選倒數…美指陸集中發展核彈數 軍事預算是台15倍

美國國防部1日公布「2020中國軍力報告」，指中國大陸部署在陸海空的核彈頭約有200枚，未來10年內數量至少增加一倍，中...

川普視察威州 稱反種族主義示威是國內恐怖行動

美國總統川普今天帶著競選連任口號「法律與秩序」前往威斯康辛州基諾沙市視察，他形容最近的反種族主義示威活動是暴民所為的「國...

美國國務卿：孔子學院年底可能全關閉

美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 周二 (9月1日) 表示，他認為美國大學校園內的孔子學院有望在2020年底前全數關閉。他在接受美國福斯電視訪問時表示：「大家都逐漸理解孔子學院所帶來的風險。」

支持川普右翼團體成員 在波特蘭中彈身亡 

社交媒體流傳的視頻顯示，坐小型卡車進入波特蘭市的人向反對特朗普的示威者投擲油漆球、噴灑化學物，後者則向卡車投擲物品。疑似攝於周六夜的一段視頻顯示，一群人在一個車庫外的街道上，槍聲突然響起，一人應聲倒地。此人戴著一頂有“愛國者祈禱”右翼組織標志的帽子。該組織創辦人吉布森(Joey Gibson)表示不能透露更多細節，但確認這名中彈身亡者是其好友，也是該組織的支持者。

遭質疑隱瞞中風病情 川普責成白宮醫師出面掛保證

紐約時報記者施密特（Michael Schmidt）在1日出版的新書「川普對決美國」（Donald Trump v. t...

紓困案續卡關！白宮：資助地方規模 仍是談判最大阻礙

白宮幕僚長梅杜斯1日說，參議院共和黨人可能考慮提出約5000億美元美元的刺激法案，目前雖跟一些民主黨人的談判雖取得進展，...

炮口對內！川普長姊轟伊凡卡是「迷你川普」 艾瑞克是白癡

美國總統川普（Donald Trump）的姪女瑪莉（Mary Trump）再度公開和姑姑瑪麗安（Maryanne Tru...

美17歲少年持槍射示威者 川普護航他是為了自衛

17歲少年黎頓豪斯在威斯康辛州基諾沙市的反警方執法過當示威中持槍掃射，造成2死1傷，當局依殺人罪逮捕他，美國總統川普今天...

熱門新聞

泰王親自攙扶「廢妃」詩妮娜下機 隨即到瑞士安撫王后

巴菲特為何買金礦股、投資日商社？說穿了只是這理由

遭質疑隱瞞中風病情 川普責成白宮醫師出面掛保證

女子院子睡覺醒來後不適 竟從「喉嚨挖出蛇」嚇壞醫護

杜特蒂：將繼續跟遭美制裁陸企合作 菲律賓不是美附庸國

韋德齊訪台...陸揚言「付出深重代價」 德外長力挺捷克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。