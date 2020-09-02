川普親訪基諾沙 譴責暴動是「國內恐怖主義」

在川普總統1日探威州基諾沙市時，一名川普支持者(中)與反警暴力抗議者，發生肢體衝突後，被對方叫罵趕走。(美聯社) 威斯康辛州基諾沙(Kenosha)一名非裔遭警察開了七槍導致半身癱瘓引發衝突10天後，川普總統不顧當地官員反對，1日到該地訪問，並譴責該市暴力活動是「國內恐怖主義」；他並未會晤下半身癱瘓的布萊克(Jacob Blake)與其家屬，也未談到民眾示威原因與新一起非裔遭警察射殺事件。

布萊克家屬1日則舉行「社區慶祝會」並表示：「總統犧牲我們城市展開選舉活動，我們不需要他帶來的更多痛苦與分裂。我們蓬勃的社區需要正義與安慰。」

美聯社報導，川普1日視訪基諾沙因暴力與縱火毀損的街區時，空中仍瀰漫煙硝味；他與地方遭毀損的百年老店老闆談話，也持續將暴力與民主黨掛勾，譴責基諾沙與威州領袖，同時警告民眾若民主黨入主白宮，美國許多城市將陷入混亂。

「這並非和平示威的行為，而是真正的國內恐怖主義。」川普說，民主黨官員未及時接受聯邦執法協助，並痛罵「他們就是不想要我們來這裡。」

川普車隊1日經過兩派示威者，有民眾高舉美國國旗支持川普，也有人高舉「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)標語；現場布署大量警力和多輛裝甲車維安，重要路道設下路障，民眾只能遠觀總統車隊。

未探訪遭警射癱的布萊克

川普聲稱暴力是「反美」行動，並表示本打算打電話給布萊克母親，但家屬要求律師在場聆聽後，便打消主意。

基諾沙自8月23日成為示威震央以來，前三晚出現逾30起火災，但之後情勢轉為平靜；基諾沙市財產估計損失200萬元，該市市長表示將向州政府尋求3000萬元經費重建。

川普此行包括視察城市示威損害、參觀緊急運作中心和學校，隨後舉行公共安全圓桌會議；他1日在會議上宣布，聯邦政府將發放500萬元經費給基諾沙市、4200萬元給威州，以協助重建城市；其中大多經費旨在加強地方執法。

圓桌會議30分鐘後才有人提到布萊克名字，布萊克母親的牧師與會並祈禱布萊克康復。

會議結束時，川普回應記者對基諾沙的看法說：「我對任何經歷這一切的人感到難過，如你所知，情勢仍在調查中。」

他說，警察暴力不是體制問題，基諾沙民眾想要法律與秩序，也想要警察維持治安。

川普批評反警察的評論，並預期11月民主黨總統候選人白登勝選後，美國許多城市將陷入混亂。

白登：川普無法保護美國

白登1日回擊說：「川普無法保護美國，所以他想嚇美國，在川普看來暴力不是問題，而是政治手段。」白登說多數警察良善正直，但也承認白人國家主義正在美國抬頭。