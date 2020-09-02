美國國務卿：孔子學院年底可能全關閉

(德國之聲中文網) 美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 周二 (9月1日) 表示，他認為美國大學校園內的孔子學院有望在2020年底前全數關閉。他在接受美國福斯電視訪問時表示：「大家都逐漸理解孔子學院所帶來的風險。」

他指控中國政府透過孔子學院在美國大學招募「間諜與合作夥伴」，並重申他認為目前校園內仍有孔子學院的美國大學也已認清這一點，所以他希望這些大學能在年底前關閉所有孔子學院。

上個月，龐培歐宣布將孔子學院美國中心列為一個外國使團，強調其在美國「傳播北京的全球政令宣導與影響力」。美國國務院助理國務卿史達偉 (David Stilwell) 當時表示，目前仍在美國大學校園運作的孔子學院不會被迫關閉，但是美國大學應該嚴密監控孔子學院在校園進行的活動。

「冷戰的典故有所依據」

龐培歐在訪問中也被問到他如何看待中國外交部長王毅上個月表示全球應該避免進入新冷戰的說法，而龐培歐指出，雖然目前中美爭端與冷戰有些許關聯，但是中國對全球帶來的挑戰與冷戰時期的挑戰不同。

龐培歐説：「目前中國帶來的挑戰與冷戰時期不同，因為我們面對的是中國14億人口帶來的挑戰。這也是經濟上的挑戰。」

龐培歐在採訪中也提到美國政府對華為所做出的一系列禁令，並指出美國政府可能采取更多行動。他說：「我們將采取更多行動。為了保障美國經濟利益，未來幾天或幾周美國將采取非常嚴肅的方式來處理這件事。」

龐培歐暗示美國將嚴格檢視中國學生

此外，龐培歐周一 (8月31日) 在接受一個電台訪問時也表示，雖然並非所有在美國工作或就讀的中國學生都是接受中國共產黨的指令，但是美國總統特朗普正在仔細的檢視中國學生的相關背景與關系。

他說：「幾乎每個在美國就讀的中國學生都被中國共產黨監控，雖然我們不會將他們視為間諜，但很多學生都因為中國共產黨在中國從事的活動而備感壓力。」

上周，美國北德州大學告知15名中國研究生，因為他們將與中國國家留學基金管理委員會中止合作關系，所以這15名研究生學生必須在8月31日起的30天內離開美國。該校在推特強調，這個決定只影響由中國國家留學基金管理委員會資助到該校就讀的學生，並重申該校仍非常歡迎來自全球各地的研究員，包含來自中國的研究員。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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