遭質疑隱瞞中風病情 川普責成白宮醫師出面掛保證

紐約時報記者施密特（Michael Schmidt）在1日出版的新書「川普對決美國」（Donald Trump v. the United States）爆料，美國總統川普去年11月曾緊急就醫，副總統潘斯（Mike Pence）一度準備接任總統，另有人爆料質疑川普對美國民眾隱瞞中風病情，川普的健康狀況再度引發外界關注；白宮1日下午發布白宮醫師康利（Sean Conley）聲明表示，確認總統未曾經歷或被評估為中風、小中風或任何急性的血管病變。

康利將此一消息視為媒體錯誤報導；聲明指出，總統仍然健康，且即便川普行程滿檔且辛苦，他不擔憂總統的健康，並認為川普仍可以繼續執行總統職務。

不只施密特爆料，曾任柯林頓時期白宮發言人的美國有線電視新聞網（CNN）時事評論員羅克哈特（Joe Lockhart），31日在推特發文，質疑川普總統對美國人民「隱瞞中風病情」。

川普1日推文回擊，有關他曾經中風的消息沒完沒了，都是假新聞。

副總統的職責之一，就是在總統喪失工作能力時接任；根據媒體披露，川普在未公開行程下，突然前往美國華特里德軍醫院接受「快速健康檢查」，施密特在新書提到，若川普接受治療過程中，必須麻醉，白宮希望潘斯準備暫時接任總統。