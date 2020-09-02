支持川普右翼團體成員 在波特蘭中彈身亡 

（德國之聲中文網）社交媒體流傳的視頻顯示，坐小型卡車進入波特蘭市的人向反對特朗普的示威者投擲油漆球、噴灑化學物，後者則向卡車投擲物品。疑似攝於周六夜的一段視頻顯示，一群人在一個車庫外的街道上，槍聲突然響起，一人應聲倒地。此人戴著一頂有“愛國者祈禱”右翼組織標志的帽子。該組織創辦人吉布森(Joey Gibson)表示不能透露更多細節，但確認這名中彈身亡者是其好友，也是該組織的支持者。

“愛國者祈禱”成立於2016年成立，總部設在華盛頓州。該組織成員2017年初以來定期到波特蘭舉行集會，力挺特朗普。

波特蘭市長特德·惠勒（Ted Wheeler） 對這起暴力事件予以譴責，並表示槍擊事件令他心情沉重。他同時指出，特朗普總統的好鬥的言論是美國兩極分化和暴力的根源。 在新聞發布會上，他呼籲總統與他及其他人一起，幫助緩解緊張局勢。

特朗普則在推特稱民主黨人惠勒“懦夫”和“白痴”，指責他在波特蘭市營造導致槍擊的“有毒環境”。３１日，特朗普在推特中寫道：“波特蘭一團糟，多年來如此。這個笑話一樣的市長如果不清理，我們將到那裡去，幫他們做。”特朗普當天還轉發顯示為Amy Kremer所發的一個推特，推文照片為警察查看一名躺在地上的男子及一名男子的近照，文字為“這是傑伊·畢曉普（Jay Bishop）。他在波特蘭被反法西斯主義運動（Antifa） 殺害。他是一個很好的美國人，熱愛他的國家，並且支持“藍色”。傑伊，我們永遠不會忘記你。安息吧，我的朋友。“特朗普轉推時寫道：安息吧，傑伊。

波特蘭市長惠勒和警察局長查克·洛弗爾（Chuck Lovell）表示，調查人員正在調查，以確定這起致命槍擊發生的原因。惠勒還請求那些打算來波特蘭“報復”的人離開，並提醒人們社交媒體傳播的消息不准確。

最近，美國多地氣氛再次緊張。8月23日，美國威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）黑人男子雅布各·布萊克（Jacob Blake）遭警察數次槍擊受重傷，引發大規模抗議。在之後25日晚的一場騷亂中，又發生造成兩死一傷的槍擊事件，１７歲槍手瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)後被警方逮捕。

美國白人警察5月下旬“跪頸”執法導致非裔男子喬治·弗洛伊德死亡後，全美多地爆發大規模反種族歧視和暴力執法示威。波特蘭過去三個月頻繁發生示威活動，其中一些演變為暴力。特朗普7月從國土安全部向波特蘭派遣100多名聯邦執法人員，但示威者連續兩周每晚與執法人員爆發沖突。聯邦執法人員7月31日撤離以後，小規模示威仍持續發生。盡管波特蘭市領導認為派遣聯邦執法人員只會加劇緊張局勢，但現任代理美國國土安全部長查德·沃爾夫（Chad F. Wolf）８月３０日在接受美國廣播公司ABC采訪時仍表示，不排除向波特蘭派遣聯邦警員的選項。

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