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炮口對內！川普長姊轟伊凡卡是「迷你川普」 艾瑞克是白癡
美國總統川普（Donald Trump）的姪女瑪莉（Mary Trump）再度公開和姑姑瑪麗安（Maryanne Trump Barry）的陳年對話錄音，這回瑪麗安的箭靶指向自家人，火力全開逐一砲轟川普家族的成員。
據報，這些音檔都是瑪莉在2018及2019年時偷偷錄下來的。新流出的音檔中，川普的大姊瑪麗安稱川普女兒伊凡卡（Ivanka Trunp）簡直是「迷你版川普」，還罵川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）是「公認的白痴」。
瑪麗安不滿伊凡卡於2018年5月底在個人Instagram上傳一張溫馨的母子合照，而那天正好是川普政府傳出要拆散邊界非法移民家庭的日子。音檔中可以聽到瑪麗安痛罵：「那該死的伊凡卡把那張聖母子（Madonna and Child）照片放上Instagram的那天，新聞正大肆報導孩子和家人被拆散」。
瑪麗安接著批評川普二兒子艾瑞克是「白痴」，「伊凡卡根本不在意，她只在乎自己。」此時瑪莉附和著說「她（伊凡卡）根本就是個迷你版川普」，瑪麗安也表示「她是迷你版川普，但他（川普）對她著迷，他一直都是，伊凡卡一直是他的最愛」，她也指川普本人自私又小氣，「跟老爸簡直一個樣」。
針對這些錄音檔和爆料，川普早先發推文回擊，指現在要出書談他的人「講的一定都是醜聞謊言，就像在CNN或MSDNC工作一樣，如果你說川普總統很偉大，就毫無機會。假新聞！」他也痛批瑪莉精神狀態不穩定，酸她從未被祖父寵愛。
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