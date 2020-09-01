疫情降溫 葛謨：紐約堂食還不到恢復時候

紐約市的餐仍禁止堂食，只允許外賣和戶外用餐，何時開放，遙遙無期；而一河之隔的新澤西州即將恢復餐館室內用餐；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8月31日表示，這確實會減弱紐約市餐館的競爭力，但目前仍不到恢復的時候。

紐約州除紐約市以外地區的餐館，已允許容量不超過50%的室內用餐；新州31日也宣布，全州的餐館將於9月4日(周五)起恢復堂食，客人容量不超過25%，且保持最少6呎距離。

葛謨當日在新冠疫情例行記者會上表示，他知道這對紐約市的餐館來說不是好消息，但州府希望通過監測即將到來的勞工節假期和校園返校後疫情發展情況，再決定何時恢復紐約市的餐館室內堂食。

葛謨說，「我希望盡可能快地重啟經濟活動，但更希望確保疫情繼續得到控制，我們試圖找到平衡點，且每天都在調整。」

葛謨和州長辦公室預算主管穆希卡(Robert Mujica)均表示，州府沒有特別的指標，用以衡量紐約市餐館何時能恢復室內堂食；但紐約市和其他地區相比，有其特殊情況，例如人口密度高、餐館規模小、餐館和酒吧常合在一起等。

葛謨表示，對紐約市餐館恢復堂食的擔心還有很多，譬如餐館是否能遵守人數限制等防疫規定，紐約市是否有足夠的防疫執法人員。

葛謨並說，市長白思豪使用僅有150名執法者的市財政局法警處(New York City Sheriff`s Office)來執行餐館的防疫令遵守情況，而不派有3萬2000人的紐約市警去作防疫執法，這是錯誤的，令紐約市餐館、酒吧的防疫執行情況讓人不放心。

紐約市餐飲業防疫守法情況近期有所改善，州酒類管理廳(State Liquor Authority)和州警執法小組8月30日對紐約市和長島共1110家餐飲場所進行的檢查中，只有四家違反防疫規定，全部在皇后區；但葛謨說，防疫執法不能鬆懈，「不要忘了超級傳播者這個概念，一家餐館違規，就可能帶來嚴重影響。」

根據州府數據，8月30日紐約州僅有一人死於新冠，創單日死亡人數新低，新冠住院和重症病人數量也降到新低；全州新增656例確診病例，新冠檢測陽性率則已連續24天低於1%。