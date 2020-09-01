快訊

洗錢集團盯上館長新館引殺機？警：健身房洗錢匪夷所思

午睡成隱形殺手！歐洲心臟病學會：超時死亡風險高30％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情降溫 葛謨：紐約堂食還不到恢復時候

世界日報 / 記者朱蕾／紐約報導
州長葛謨表示，紐約市尚未準備好恢復餐館堂食。(記者朱蕾/攝影)
州長葛謨表示，紐約市尚未準備好恢復餐館堂食。(記者朱蕾/攝影)

紐約市的餐仍禁止堂食，只允許外賣和戶外用餐，何時開放，遙遙無期；而一河之隔的新澤西州即將恢復餐館室內用餐；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8月31日表示，這確實會減弱紐約市餐館的競爭力，但目前仍不到恢復的時候。

紐約州除紐約市以外地區的餐館，已允許容量不超過50%的室內用餐；新州31日也宣布，全州的餐館將於9月4日(周五)起恢復堂食，客人容量不超過25%，且保持最少6呎距離。

葛謨當日在新冠疫情例行記者會上表示，他知道這對紐約市的餐館來說不是好消息，但州府希望通過監測即將到來的勞工節假期和校園返校後疫情發展情況，再決定何時恢復紐約市的餐館室內堂食。

葛謨說，「我希望盡可能快地重啟經濟活動，但更希望確保疫情繼續得到控制，我們試圖找到平衡點，且每天都在調整。」

葛謨和州長辦公室預算主管穆希卡(Robert Mujica)均表示，州府沒有特別的指標，用以衡量紐約市餐館何時能恢復室內堂食；但紐約市和其他地區相比，有其特殊情況，例如人口密度高、餐館規模小、餐館和酒吧常合在一起等。

葛謨表示，對紐約市餐館恢復堂食的擔心還有很多，譬如餐館是否能遵守人數限制等防疫規定，紐約市是否有足夠的防疫執法人員。

葛謨並說，市長白思豪使用僅有150名執法者的市財政局法警處(New York City Sheriff`s Office)來執行餐館的防疫令遵守情況，而不派有3萬2000人的紐約市警去作防疫執法，這是錯誤的，令紐約市餐館、酒吧的防疫執行情況讓人不放心。

紐約市餐飲業防疫守法情況近期有所改善，州酒類管理廳(State Liquor Authority)和州警執法小組8月30日對紐約市和長島共1110家餐飲場所進行的檢查中，只有四家違反防疫規定，全部在皇后區；但葛謨說，防疫執法不能鬆懈，「不要忘了超級傳播者這個概念，一家餐館違規，就可能帶來嚴重影響。」

根據州府數據，8月30日紐約州僅有一人死於新冠，創單日死亡人數新低，新冠住院和重症病人數量也降到新低；全州新增656例確診病例，新冠檢測陽性率則已連續24天低於1%。

紐約 疫情 返校

延伸閱讀

捷克議長立法院演說高規格防疫 演說結束議場立即消毒

陳建仁：疫情後防疫科技新思維 可加強零接觸經濟

【圖輯】攝影新聞眼／台捷論壇防疫「罩」得夠徹底

美民主黨全代會登場 女控「川普背叛我」成父親遺言

相關新聞

《黑豹》與恩人：丹佐華盛頓幫付學費的「長腿叔叔」故事

「沒有丹佐華盛頓，就沒有《黑豹》。」因漫威超級英雄系列電影《黑豹》大紅大紫的好萊塢黑人影星——查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）——28日因大腸癌逝世，突如其來的病逝消息錯愕影壇。美國電視台也特別在上周日重新播映《黑豹》，並隨後播出致敬鮑斯曼的特輯。節目中，鮑斯曼大學時受到黑人影帝丹佐華盛頓私下資助學費的「長腿叔叔」往事緣分，也再被提及。31日，丹佐華盛頓也特別發聲緬懷鮑斯曼，擁有「溫柔的靈魂，更是優秀的藝人....永遠與我們同在。」

紐時記者爆料：川普去年突緊急就醫 潘斯一度準備接任總統

紐約時報記者施密特(Michael Schmidt)1日出版新書「川普對決美國」(Donald Trump v. the United States)；內容將提及去年11月川普總統曾緊急就醫，副總統潘斯(Mike Pence)一度準備接任總統。

北德州大學驅逐中國公派留學生 限期離境

媒體報導，美國北德州大學（University of North Texas）宣布與「中國國家留學基金管理委員會」結束合...

「她為我寫下最棒的句子」 白登總統路 74歲妹妹是推手

民主黨總統候選人白登與妹妹薇樂莉‧白登‧歐文斯(Valerie Valerie Biden Owens)的人生緊密結合，且歐文斯也協助奠定了白登政治生涯的基礎。

梅蘭妮亞密友爆料：第一家庭充滿欺騙蒙蔽

出身時尚界及娛樂圈的社交名媛史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)長年以來一直是第一夫人梅蘭妮亞‧川普的閨密，曾協助規畫2017年川普總統就職大典，還擔任第一夫人辦公室資深顧問。不過，沃可夫出版爆料新書指出，第一家庭充滿著「欺騙」與「蒙蔽」。

威斯康辛州基諾沙逮175示威者 102外地人

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)警方30日表示，基諾沙遭逮捕的175名示威者中，至少有102人來自其他44個城市；川普總統31日表示，他擬前往基諾沙視察損害狀況，引發民主黨地方領袖與部分居民緊張。

明州「鐵鏽帶」變色／6民主黨籍市長挺川普 反批白登「背棄工人」

明尼蘇達州六位民主黨籍市長，28日發表公開信支持川普總統競選連任，稱川普支持當地的採礦事業並建立許多工作機會，相比於民主黨總統候選人白登(Joe Biden)卻從未替工人階級有任何貢獻。

白登重砲反擊！轟川普太古怪、搞分化

川普總統屢次抨擊民主黨總統候選人白登將讓國家變得違法亂紀，白登31日於匹茲堡對川普強力反擊，稱川普古怪且煽動的治理風格，讓國家變得不安全；川普競選團隊在白登演說後發布聲明，稱白登「未能譴責左派暴徒焚燒、打劫並讓美國城市陷入恐懼。」

疫情降溫 葛謨：紐約堂食還不到恢復時候

紐約市的餐仍禁止堂食，只允許外賣和戶外用餐，何時開放，遙遙無期；而一河之隔的新澤西州即將恢復餐館室內用餐；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8月31日表示，這確實會減弱紐約市餐館的競爭力，但目前仍不到恢復的時候。

美股8月漲勢凌厲 「洩露誰將入主白宮」

在標普500指數8月上漲7%、創下逾30年來最大8月漲幅之際，BTIG公司股票和衍生性商品策略師Julian Emanu...

龐培歐：川普慎重考慮限制中國學生及研究員赴美

中國籍研究員在美竊取機密事件頻傳。美國國務卿龐培歐今天接受媒體訪問時表示，總統川普致力阻止類似事件再發生，目前正慎重考慮...

美混亂局勢有利川普！沖淡暴警影響 減少扣分

英國金融時報指出，美國近來一連串街頭暴力事件，可能提振了美國總統川普的選情。

熱門新聞

今年可能出現 比新冠病毒致死人數更多的殺手！

美將公布對台安全保證詳細內容 反制陸日益傾向動武

俄摔角世界冠軍娶妻...賓客突收新娘性感照 遭爆曾是富豪情婦

泰國「廢妃」詩妮娜「翻身在望」？ 傳因得寵「好姊妹」牽線

特斯拉、蘋果拆股發威再飆新高 特斯拉市值全美第七大

美國前大使稱川普迷倒梅克爾 網友貼表情包道盡一切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。