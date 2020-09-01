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白登重砲反擊！轟川普太古怪、搞分化

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合31日電
民主黨總統候選人白登31日在賓州匹茲堡市展開自兩周前被正式提名後的首場競選活動。圖為白登在賓州演講中嚴辭批評川普總統「分裂國家與人民」，是「民主的毒藥」。(美聯社)
民主黨總統候選人白登31日在賓州匹茲堡市展開自兩周前被正式提名後的首場競選活動。圖為白登在賓州演講中嚴辭批評川普總統「分裂國家與人民」，是「民主的毒藥」。(美聯社)

川普總統屢次抨擊民主黨總統候選人白登將讓國家變得違法亂紀，白登31日於匹茲堡對川普強力反擊，稱川普古怪且煽動的治理風格，讓國家變得不安全；川普競選團隊在白登演說後發布聲明，稱白登「未能譴責左派暴徒焚燒、打劫並讓美國城市陷入恐懼。」

紐約時報指出，這是白登在共和黨全國代表大會後，對川普和共和黨最嚴厲的反制；上周共和黨全代會，來賓輪番痛批白登容忍「無政府主義者、暴徒和煽動者」。

川普則在推特發文寫道，「光是看白登說話，對我而言，他的責難超過他所譴責的警察、暴徒、無政府主義者、煽動者和打劫者，他不能責罵這些人，否則將會失去激進左派伯尼(Bernie)的支持！」伯尼指的是角逐民主黨總統提名失利的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。

紐時報導，白登譴責近期許多因為種族不平等而起的暴力事件，指川普無法平亂，甚至透過分化族群，讓種族歧視和警察暴力的情況每況愈下。

「有人相信，如果川普連任，暴力會減少嗎？」白登說：「美國需要正義、安全，卻在川普治下面臨諸多危機，且持續倍增。」

白登終於離開賓州北部或他的家鄉德拉瓦州，在沒有觀眾的匹茲堡改造煉鋼廠，直播駁斥川普未經核實的指控。

「捫心自問，我看起來像激進社會主義者，還是暴徒的軟處？」77歲的白登說：「我想要安全的美國，免於新冠病毒、打劫、種族暴力和壞警察，讓我說得清楚一些：免於川普更多年的荼毒。」

白登並指出，川普危害公共衛生和經濟。白登尋求重新聚焦川普，並讓選舉成為對川普個性及他處理新冠肺炎疫情的公投。

他將川普比做不穩定的勢力，比大多數美國的棘手難題還要差勁，包括公衛危機、國際事務和失業率，另有警察暴力、白人優越主義和種族歧視等。

白登重申呼籲選民忽視川普試圖推諉責任的做法，「他一直說，『如果』他當總統，你們就會感到安全，而他『現在就是』總統，不曉得他知不知道。」

距離投票日只剩下九個星期，白登與川普就公共安全、執法部門和公民權利往來交鋒。

紐時指出，這場選舉的關鍵儼然成為川普能否改變選民的焦點，讓選民別執著於新冠肺炎疫情，並說服一小部分的未決白人選民，相信他存在漏洞卻強烈的「法律與秩序」抗辯；或者是，白登能否對抗川普教唆種族分裂和社會失序的責罵。

白登難以分化他支持和平抗議，但反對暴力迸發的立場。

「暴亂並非表達異議，打劫並非抗議，縱火也不是示威，這些全都屬於違法亂紀。」白登說：「這個道理很簡單，違法者必須受到司法懲處。」

白登允諾，將「替國家降溫」，宣稱這是川普做不到的事，「他無法停止暴力，因為他多年來煽動暴力。」

川普總統31日下午在白宮記者會上猛白登眼中的美國未來一片黑暗。(美聯社)
川普總統31日下午在白宮記者會上猛白登眼中的美國未來一片黑暗。(美聯社)

川普 警察 新冠肺炎

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