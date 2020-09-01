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明州「鐵鏽帶」變色／6民主黨籍市長挺川普 反批白登「背棄工人」

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合31日電

明尼蘇達州六位民主黨籍市長，28日發表公開信支持川普總統競選連任，稱川普支持當地的採礦事業並建立許多工作機會，相比於民主黨總統候選人白登(Joe Biden)卻從未替工人階級有任何貢獻。

明尼蘇達州又名「北方之星」，位於著名的「鐵鏽帶」地區，當地巴比特市(Babbitt)市長安德莉雅‧祖帕契奇(Andrea Zupancich)，聯合明州其他六位民主黨籍市長發表公開信支持川普。

六位市長在公開信中大力譴責「民主黨已與我們背道而馳」，並說：「民主黨正朝著極左的方向前進，不配被稱為工人階級的維權人士；在明州和鐵鏽帶地區，這些辛苦工作只為養家活口的工人們已被激進的民主黨人拋棄；我們從未離開黨，是黨背棄我們。」

祖帕契奇在福斯新聞台(Fox News)節目「美國新聞室」(America`s Newsroom)中說道：「民主黨已第四度阻擋採礦事業進行，但川普在過去四年一直大力地支持我們，也不斷地替我們尋求解決之道。」

公開信發表當天，副總統潘斯(Mike Pence)正巧在明州杜魯斯(Duluth)發表演說，當地媒體報導：「副總統演說才剛結束，鐵鏽帶的六位市長齊聲為川普背書，並表達對川普的支持。」

此外，信中還指責白登是「終其一生的政客，無法體會工人階級的辛酸血淚，更不明白國家真正需要的是什麼」，還寫道：「不只是鐵鏽帶，國內還有許多像我們一樣的地方小鎮，都被白登忽視。」

六位市長除了祖帕契奇，還有雙港市(Two Harbors)市長、奇斯霍姆市(Chisholm)市長、維吉尼亞市(Virginia)市長、伊利市(Ely)市長以及埃弗萊斯(Eveleth)市長。

民主黨 川普

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