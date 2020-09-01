威斯康辛州基諾沙逮175示威者 102外地人

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)警方30日表示，基諾沙遭逮捕的175名示威者中，至少有102人來自其他44個城市；川普總統31日表示，他擬前往基諾沙視察損害狀況，引發民主黨地方領袖與部分居民緊張。

自從28日非裔布萊克(Jacob Blake)遭警槍擊事件後，基諾沙多日出現示威活動；基諾沙警方表示，遭逮捕的175名示威民眾中，有102人戶籍地在其他城市。

警方表示，這些遭逮捕者主要是因為違反宵禁，還有被控藏匿槍械、入室盜竊和持有管制物品；警察另外沒收逾20件槍械，至少三輛車因為涉及「活躍刑事調查」而遭拖吊。

基諾沙郡30日將原定至當天結束的宵禁，延長至9月2日上午7時；該郡警察局呼籲：「民眾為了自身安全，必須遠離街頭；我們將實施宵禁。」

川普8月31日在推特表示：「如果我沒堅持出動並派遣國民兵到威州基諾沙，現在就沒有基諾沙了，而且還會有大量死傷。我想感謝地方執法人員與國民兵，我會在9月1日與你們相見！」

部分基諾沙居民擔心，總統到訪恐進一步激發情緒，在這個分裂城市中引發更多暴力和破壞，威州州長和基諾沙市長也要求川普勿前來；與此同時，示威者不斷呼籲逮槍擊布萊克的警察。

川普8月31日暗示，在基諾沙混亂中射殺兩人的17歲槍手瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)，可能是出於自衛才動手，如果他當時未以非法槍械反擊，可能會遭暴民殺害。

「看起來是他跌倒了，然後民眾對他暴力攻擊，這件事我們還在查。」川普31日傍晚在白宮指出：「我認為兇手當時自身難保，他可能會被殺害，但這件事還在調查中。」

川普此行暫不打算會晤布萊克家屬；白宮新聞發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)表示：「目前此行主要是會晤地方執法人員和部分店家，總統將視察損害，不過之後會再公布更多細節。」

威州基諾沙郡經歷數天暴亂後，一名男子在燒燬的汽車中搶救零件。川普總統將於9月1日赴基諾沙視察。(歐新社)