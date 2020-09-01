紐時記者爆料：川普去年突緊急就醫 潘斯一度準備接任總統

「沒有丹佐華盛頓，就沒有《黑豹》。」因漫威超級英雄系列電影《黑豹》大紅大紫的好萊塢黑人影星——查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）——28日因大腸癌逝世，突如其來的病逝消息錯愕影壇。美國電視台也特別在上周日重新播映《黑豹》，並隨後播出致敬鮑斯曼的特輯。節目中，鮑斯曼大學時受到黑人影帝丹佐華盛頓私下資助學費的「長腿叔叔」往事緣分，也再被提及。31日，丹佐華盛頓也特別發聲緬懷鮑斯曼，擁有「溫柔的靈魂，更是優秀的藝人....永遠與我們同在。」

2020-09-01 12:57