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紐時記者爆料：川普去年突緊急就醫 潘斯一度準備接任總統
紐約時報記者施密特(Michael Schmidt)1日出版新書「川普對決美國」(Donald Trump v. the United States)；內容將提及去年11月川普總統曾緊急就醫，副總統潘斯(Mike Pence)一度準備接任總統。
副總統的職責之一，就是在總統喪失工作能力時接任；施密特在書中寫道：「白宮希望如果川普接受的治療必須麻醉，潘斯準備暫時接任總統。」
當時川普在未公開行程下，突然前往華特里德軍醫院接受「快速健康檢查」。當時白宮表示，這是川普年度體檢一部分；白宮並指出，體檢結果顯示身體無虞，狀況良好。
但川普就醫之所以讓人起疑，在於幾天後白宮還特地發布備忘錄，否認川普接受緊急治療的「臆測」。
美國上一次有副總統暫代總統職位，為2007年的錢尼(Dick Cheney)在前總統布希(George W. Bush)服用鎮靜劑接受結腸鏡檢查。
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