梅蘭妮亞密友爆料：第一家庭充滿欺騙蒙蔽

出身時尚界及娛樂圈的社交名媛史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)長年以來一直是第一夫人梅蘭妮亞‧川普的閨密,曾協助規畫2017年川普總統就職大典,還擔任第一夫人辦公室資深顧問。不過,沃可夫出版爆料新書指出,第一家庭充滿著「欺騙」與「蒙蔽」。

沃可夫接受美國廣播公司(ABC)訪問時說,目前仍配合調查人員的調查行動,追究川普就職大典是否涉及金融犯罪。沃可夫所寫的「梅蘭妮亞與我:我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)1日上市。

她表示,所有人都應該知道川普的所作所為,以及川普背後白宮宣傳機器的真面目。

消息人士透露,沃可夫提供的爆料內幕包括,每當川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)高談闊論想當「美國第一位女總統」的夢想時,梅蘭妮亞總會忍不住翻白眼,並低聲喃喃說道:「不用了,謝謝。」

梅蘭妮亞與伊凡卡關係「相敬如冰」,梅蘭妮亞對於伊凡卡的總統夢則嗤之以鼻;伊凡卡每次大談自己的總統夢時,她的夫婿庫許納(Jared Kushner)經常幫忙敲邊鼓,形容妻子「具備當總統的條件」、「是個天生領袖」。庫許納也曾說:「民眾非常喜歡伊凡卡,看她多有魅力。」

報導指出,對於川普長子小唐納(Donald Jr. Trump)的總統夢,梅蘭妮亞同樣不能茍同。消息人士指出,小唐納與伊凡卡常在白宮進進出出,盡力搶風頭,裝模作樣彷彿負責重要事務,讓梅蘭妮亞搖頭不已。

消息人士說,對於白宮這個新家,梅蘭妮亞希望過得平靜規律,但她則形容白宮的日子被小唐納與伊凡卡不斷攪局,淪為「失控的馬戲團」。