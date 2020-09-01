梅蘭妮亞密友爆料：第一家庭充滿欺騙蒙蔽

出身時尚界及娛樂圈的社交名媛史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)長年以來一直是第一夫人梅蘭妮亞‧川普的閨密，曾協助規畫2017年川普總統就職大典，還擔任第一夫人辦公室資深顧問。不過，沃可夫出版爆料新書指出，第一家庭充滿著「欺騙」與「蒙蔽」。

沃可夫接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，目前仍配合調查人員的調查行動，追究川普就職大典是否涉及金融犯罪。沃可夫所寫的「梅蘭妮亞與我：我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)1日上市。

她表示，所有人都應該知道川普的所作所為，以及川普背後白宮宣傳機器的真面目。

消息人士透露，沃可夫提供的爆料內幕包括，每當川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)高談闊論想當「美國第一位女總統」的夢想時，梅蘭妮亞總會忍不住翻白眼，並低聲喃喃說道：「不用了，謝謝。」

梅蘭妮亞與伊凡卡關係「相敬如冰」，梅蘭妮亞對於伊凡卡的總統夢則嗤之以鼻；伊凡卡每次大談自己的總統夢時，她的夫婿庫許納(Jared Kushner)經常幫忙敲邊鼓，形容妻子「具備當總統的條件」、「是個天生領袖」。庫許納也曾說：「民眾非常喜歡伊凡卡，看她多有魅力。」

報導指出，對於川普長子小唐納(Donald Jr. Trump)的總統夢，梅蘭妮亞同樣不能茍同。消息人士指出，小唐納與伊凡卡常在白宮進進出出，盡力搶風頭，裝模作樣彷彿負責重要事務，讓梅蘭妮亞搖頭不已。

消息人士說，對於白宮這個新家，梅蘭妮亞希望過得平靜規律，但她則形容白宮的日子被小唐納與伊凡卡不斷攪局，淪為「失控的馬戲團」。