「她為我寫下最棒的句子」 白登總統路 74歲妹妹是推手

民主黨總統候選人白登與妹妹薇樂莉‧白登‧歐文斯(Valerie Valerie Biden Owens)的人生緊密結合，且歐文斯也協助奠定了白登政治生涯的基礎。

華盛頓郵報報導，白登消沉時，歐文斯幫助哥哥克服困難；當他競選州議會、聯邦參議員且兩度角逐總統時，她都為哥哥的競選團隊努力付出。

親友及顧問表示，2020年白登競選團隊首次未由現年74歲的歐文斯統籌，但她仍是有影響力的存在。

她協助定調民主黨全國代表大會的主題，尤其是克服喪子之痛的溫馨橋段；她審視他的每一場篇演講稿，參加每一場辯論準備，並在發行前監督主要廣告。

歐文斯也在白登挑選副手時，扮演舉足輕重的搜尋任務。

為了保護她的大哥，她必須克服對加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的攻擊；賀錦麗曾在民主黨提名辯論時，攻擊白登；但當白登宣布挑選賀錦麗擔任副手後幾日，三人共進午餐。

隨著白登的小圈子迅速擴張，歐文斯扮起牽線角色，經常利用餐敘會見新成員。

她的角色通常是政策塑形者而非創造者，她特別在乎選民接收的訊息，確保顧問的建議不會太複雜。

歐文斯去年在扭轉白登形象上扮演要角，白登當時改變曾支持禁止聯邦資助墮胎「海德修正案」(Hyde Amendment)的態度。

匿名消息人士透露，白登最初陷入這個箝制他數十年的緊箍咒，但歐文斯和其他高階女性團隊成員認為，墮胎權面臨前所未有的威脅，尤其是對透過「可負擔健保法」(ACA)取得醫療保險的低收入和有色人種的女性，白登最終同意改變立場。

歐文斯的事業與白登50年來的政治崛起息息相關，她的薪水來自白登競選團隊，且成功化身為家鄉顧問，在造勢場合中演講，並在與白登相關的基金會和機構擔任要職。

負責辯論事務的白登顧問克蘭(Ron Klain)說，歐文斯在白登陣營中的角色獨特，「她膽識過人且對人際聯繫有很高的直覺，如黨鞭一樣敏銳且堅毅，這是在一群男孩中成長的女子性格。」

克蘭說：「她不畏懼告訴她哥，他錯了。」

白登也不諱言在2010年演講時說：「部分人說，她可以幫我講完句子；實際上，大多數人講得太委婉，她為我寫下最棒的句子；她不僅相信我，也幫助我相信自己。」