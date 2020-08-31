共和黨聚焦司法 民主黨卻不關注…自由派憂心

共和黨將司法議題當作上周全國代表大會(RNC)的重點之一，但民主黨近年卻不關注司法議題，自由派人士為此憂心忡忡。

華盛頓郵報報導，反墮胎支持者讚頌川普總統上周在共和黨全代會上，提名許多「支持生命」的法官；納瓦霍部族(Navajo Nation)領袖感謝川普，任命支持北美原住民權利的最高法院法官。

川普利用全代會吹捧他任命的聯邦法官人數，但此人數浮誇了，應該是他任期屆滿前會任命，而非現在已任命的人數。

司法是共和黨動員保守派選民的關鍵，此次卻成了全代會主軸；川普強調，他任命的最高法院法官影響力，將持續數十載。

兩黨作法差異，讓自由派社運人士擔心，民主黨不夠聚焦近年保守派選民在意的選舉議題：掌握法院。

聯盟正義組織(Alliance for Justice)主席南‧阿隆(Nan Aron)說：「民主黨花很少的時間討論聯邦法官席次問題，這可能攸關未來的關鍵議案。」

她說：「考慮這200名法官將使民主黨變得困難，甚至在許多情況下無法實現黨未來的目標，這是一個重大失誤。」

對雙邊的社會運動者而言，最高法院的未來都很重要；最高法院目前有兩位超過80歲的大法官，包括7月宣布癌症復發的86歲大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)。

民主黨缺乏關注法院相關議題，凸顯民主黨近年在重要議題上的優先事項改變。

丕優研究中心(Pew Research Center)8月公布的民調顯示，86%的登記選民支持民主黨總統候選人白登，認為最高法院任命案「非常重要」；相較之下，認同此看法的川普支持者只有61%。

民主黨內唯一大力支持司法議題的便是參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)；他表示，若民主黨奪回白宮和參院掌控權，矢言「恢復照顧人民，而非企業的最高法院」。

參院司法委員會助理戴維斯(Mike Davis)說：「就2016年和2018年的任命案而言，法官之爭有利共和黨。」

戴維斯目前負責推動川普法官人選的「Article III Project」團體，「這團結了政黨，且獲得獨立選民甚至右傾民主黨人的青睞。」