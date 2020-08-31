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分析：拜登民調領先仍有隱憂 川普有後勁

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合30日電

國家廣播公司(NBC)報導，民主黨總統候選人拜登在兩黨全國代表大會後，於各項民調中領先，但未來充滿不確定性、數據有限、意外狀況屢見不鮮，加上世界局勢瞬變；選民認為拜登與川普勝選機率各半，但民調可能不準，川普總統仍有各種方式得以連任，且募款多寡才是王道。

RealClearPolitics平均民調顯示，拜登在全美領先七個百分點，關鍵六州平均贏三個百分點。

川普在去年開始的選舉民調中，幾乎都落後拜登，且民意支持下滑。

經濟學人(The Economist)數據預估，拜登有九比一的機會勝選；538民調(FiveThirtyEight)則顯示，拜登在100次選舉中有69次機會勝出；普林斯頓大學選舉聯合會(Princeton University Election Consortium)則預估拜登將贏349張選舉人票，而他只需要270張就夠；經驗豐富的預測員阿布拉莫維茲(Alan Abramowitz)利用不同方式預測，拜登勝選機率為70%。

民調根據過往數據推算未來的結果，但若今年情況與往年迥異，民調就不準了。

不同於上次川普看似勝選無虞的情況，此次選民仍在經濟層面相信川普，寄望他能帶領美國走出疫後泥淖。

川普的保守派金主艾伯哈特(Dan Eberhart)說，「全代會設計來說服中上階層選民支持總統，盼傳達川普政府包容且在意少數族群和移民的訊息，一旦民主黨持續忽略近半數的選民族群，恐難贏得大選。」

在不確定因素方面，新冠肺炎疫苗仍屬最大決定性關鍵，另外則是非裔議題，可能讓選舉充滿不確定性。

最後是銀彈，競選資金不是全部，卻能協助候選人傳達訊息並定義對手。

截至7月底，川普已打破多項募款紀錄，銀彈比拜登充足逾1億元；川普的競選資金至少4億1500萬元，拜登則為3億2100萬元。

但民主黨在全代會後迅速吸金，募得7000萬元，賀錦麗被挑選為副手後又帶來4800萬元收益。

無黨派的研究小組「公開秘密」(Open Secrets)統計，外圍團體挹注拜登1億4800萬元，川普則為9000萬元。

川普 民調

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