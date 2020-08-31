選情漸緊繃！拜登將恢復露面競選活動 匹茲堡演說

儘管疫情持續延燒，但由於選情漸趨緊繃，川普總統民調雖然落後但已逐步拉近，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)也跟著動起來，周一會在「決戰州」之一的賓州匹茲堡市發表演說，這是民主黨全代會之後，拜登第一場重大演講，自此投入傳統選舉造勢活動。

民主黨、共和黨先後登場的全國代表大會落幕之後，接下來選舉行程將成為選前最後努力階段；川普選舉幕僚指出，川普將利用威斯康辛州基諾沙(Kenosha)群眾抗爭事件，凸顯「法律與秩序」訴求，周二還將親自造訪基諾沙。

拜登未來幾天將恢復在全美各地的傳統選舉造勢活動；競選團隊表示，拜登在匹茲堡的演說重點，包括選民在川普執政下是否感到安全，並且為選民提供與川普不一樣的美國願景。

今年夏天在各項民調中始終保持領先的拜登，則希望把優勢繼續延續到秋季；為了增強聲勢，拜登9月起就會恢復因為疫情而在今年3月暫停的造勢活動，大力宣導經濟政見、檢討川普抗疫不力，避免被川普完全主導選舉話語權。

支持拜登的超級政治行動委員會「優先美國」(Priorities USA)民調顧問葛林(Geoff Garin)分析，拜登疫情期間透過視訊與選民互動，激勵選民與催票的效果都頗為有限。

不少有頭有臉的共和黨前官員倒戈，紛紛挺身支持拜登，成了拜登在選戰中的利器；但如此策略是否有效，仍將由選民決定。

過去20年來固定支持共和黨的50歲威斯康辛州選民凱莉‧沃克(Kari Walker)說，今年大選會投給拜登。

她接受法新社訪問時說，無法想像投給川普，因為川普「比我能夠想像的還更糟糕」；看到許多共和黨要角為拜登背書，讓她相當欣慰。

拜登競選團隊共同主席李奇蒙(Cedric Richmond)30日對於川普處理疫情失當、激化種族衝突及經濟萎靡不振等缺失提出批評說：「他應該為這一切負責。」

李奇蒙接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說：「這就是川普的美國，他應該為這一切負責。」

李奇蒙說，川普無能處理疫情，導致18萬美國人染疫喪生，幾乎600萬民眾感染病毒，將近3800萬勞工丟掉工作，「他必須負責，這就是他的美國。」