美國前大使稱川普迷倒梅克爾 網友貼表情包道盡一切

德國總理梅克爾向來拒絕發表對於其他國家或是領導人的評論，美國總統川普也不例外。然而，這並沒有阻止梅克爾的表情透露她的心情。

紐約時報報導，梅克爾對川普的困惑、憤怒，28日再度一覽無遺。梅克爾在年度夏季記者會上被記者問到，關於前美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）表示他曾「看著川普總統迷倒德國總理」時，梅克爾眉頭一皺、傾身向記者說，「他（川普）做了什麼？」

記者克爾姆巴基（Marina Kormbaki）又重複說了一次，「迷倒（妳）」。

梅克爾說，「啊，OK」接著露出微笑說，「我不談論內部的事情」。

格雷內爾26日在共和黨全國代表大會上闡述他對川普「美國優先」的外交政策的解釋，他說，這意味更少的戰爭及與盟國間更大程度的分擔，包括德國。格雷內爾還說，川普即便在堅持德國作為北大西洋公約組織（NATO）成員，必須付出更多代價時，他還是迷倒了梅克爾。

格雷內爾在社群媒體上向來很活躍且直言不諱，他的這番言論在社群媒體上激起憤怒，並引起大西洋兩岸人民的嘲笑。

紐約客雜誌記者葛拉瑟（Susan Glasser）推文表示，「極度需要事實檢查」。還有網友貼圖嘲諷過去四年來梅克爾在會議上對川普談話的表情。

另一張梅克爾2018年在七大工業國（G7）峰會上，在日本首相安倍晉三、法國總統馬克宏的陪伴下，嚴肅地看著川普的照片也激起無數網路迷因。

Ric Grenell: "I watched President Trump charm the chancellor of Germany."



Angela Merkel: pic.twitter.com/ZCY7bF9dJo — Fabian Reinbold (@fabreinbold) August 27, 2020

This New Yorker cartoon really captures how dumb our president...oh, it’s an actual photo. pic.twitter.com/JMovKTPBeT — Betty F*ckin' White (@BettyFckinWhite) June 9, 2018