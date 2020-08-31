曾遭誤會歧視原民爭議 桑德曼加入麥康諾競選團隊

去年被誤會對原住民不敬的肯塔基州天主教學校高中生桑德曼(Nick Sandmann)，近日被邀請加入參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的連任競選團隊。

麥康諾競選團隊已證實將雇用桑德曼擔任肯塔基州基層選區的主任，協助麥康諾贏得連任；競選團隊不僅會支付桑德曼薪水，他還會負責協助執行造勢活動的運作以及部會之間的聯繫，麥康諾的競選經理高登(Kevin Golden)更表示：「儘管我們已有強而有力的競選團隊，但桑德曼將幫助我們讓肯塔基州選民更團結，這對麥康諾的選情大有幫助。」

麥康諾今年是尋求第七度連任，他的競選對手為民主黨的退伍陸戰隊員艾米‧麥格拉斯(Amy McGrath)；雖然麥格拉斯獲得許多政治獻金的贊助，但要能贏得肯州保守派支持者們的選票，仍是相當大的挑戰。

去年還只是高中生的桑德曼，今年已進入肯塔基州特蘭西瓦尼亞大學(Transylvania University)就讀；他27日在社群網站推特(Twitter)上寫道：「除了學校，我的履歷終於有點不一樣的東西了。」

此外，桑德曼上周在共和黨全代會曾受邀發表一段演說，指控現代媒體都帶著「反基督教」、「反保守派」、「反川普」等偏見，甚至在去年害他被社會大眾誤會是惡意侮辱原住民。

桑德曼在去年隨學校到林肯紀念堂參觀一場反墮胎遊行，當時桑德曼正戴著支持川普總統「讓美國再次偉大」(MAGA)的招牌紅帽，在現場與原民老兵菲利浦斯(Nathan Phillips)對峙；這段爭議影片被上傳至網路上引發軒然大波後，許多媒體卻在報導中添加非事實的內容，最終讓桑德曼向有線電視新聞網(CNN)和華盛頓郵報(Washington Post)等媒體提出告訴，兩家媒體最終和桑德曼達成和解。