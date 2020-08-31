抗議槍擊非裔引發暴亂 川普明訪基諾沙 民主黨：毫無必要

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)非裔男子布萊克(Jacob Blake)上周遭白人警察從背後槍擊導致癱瘓，引發示威浪潮；川普總統面對反種族歧視示威立場強硬，白宮則表示他將於9月1日造訪基諾沙，而民主黨人則說，川普不應該造訪當地，因為他說「力量」是處理動亂的唯一方式，此行恐怕會讓衝突變得更加嚴重。

布萊克案成為川普在11月競選連任前，全美反對警方施暴與種族主義之抗議活動中，形勢一觸即發的最新事件。

民主黨籍的威州副州長巴恩斯(Mandela Barnes)對有線電視新聞網(CNN)說，鑒於上周共和黨全國代表大會中，「他們將整場活動核心放在製造更多仇恨，以及更多關於基諾沙現況的意見分歧；所以我不知道，根據川普先前的說法，他打算來這裡幫忙，但我們目前完全不需要。」

明尼蘇達州民主黨籍聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)30日在美國廣播公司新聞網(ABC News)「本周」(This Week)節目上說：「這是在川普執政時發生的事；川普治理的美國下，我們不安全。」

批評者指責川透過煽動性言詞讓暴力惡化，而川普則多次推文主張「法律與秩序」。

共和黨人則指責民主黨籍市長與州長無意控制各地的示威活動，而抗議曾出現暴力、縱火與故意破壞公物等行為。

擔任非裔國會議員連線(Congressional Black Caucus)主席的加州聯邦眾議員凱倫‧巴斯(Karen Bass)批評說，川普造訪基諾沙只會讓情勢更加緊繃。

布萊克案激怒民眾，並在基諾沙引發三晚的動亂，包括反種族主義示威者與武裝民兵之間爆發的衝突；其中在25日，17歲白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)從伊利諾州來到基諾沙，與示威者衝突，他用半自動步槍擊中三名示威者，其中兩人身亡，他的律師稱瑞登豪斯是出於自衛。