美抗議活動失控…平靜小城滿目瘡痍 小商業者：我們很害怕

非裔男子布萊克(Jacob Blake)於威斯康辛州基諾沙(Kenosha)遭警察射傷後，引發的示威抗議活動連續三晚失控，對市區造成嚴重破壞；原本平靜的小城市變得滿目瘡痍，經營小型店家的業者都直呼：「我們很害怕！」

經營花店「A Summer’s Garden 」的莉娜‧波斯特喬( Lyna Postuchow)就無奈表示，示威者無故砸毀窗務，整間店必須將窗戶用木板釘起；直到國民兵協助平定示威，感到安全才願意重新營業。她說：「我們要繼續為社區服務。」

川普總統即將在9月1日造訪基諾沙，波斯特喬就希望所有暴亂能盡快畫下句點，「我希望總統能帶來好消息；這是個美麗的城市，我們需要更多正能量，才能繼續走下去。」

基諾沙就是許多中西部城市的縮影，不只需要警察改革，更必須協助解決非裔面臨的困境。在基諾沙，貧困的白人約13%，但非裔的比例卻超過三分之一；不論在住房、健康照護、教育和司法系統上都得不到平等待遇。

當地的大學生維多莉亞‧費爾茲(Victoria Fields)就說，她對槍擊案一點也不感到意外。她說：「現在發生在我們的家鄉，我希望更多人看見這個問題。我要求的就只有，己所不欲，勿施於人。」

另一位居民華勒斯(Xavier Wallace)，曾在密爾瓦基和芝加哥參加示威，但悲劇發生在自己家鄉，讓他感到格外真實。

31歲的居民索倫提諾(Tony Sorrentino)說：「這裡原本是安靜的小城，真不敢相信發生這種事，過去幾天真的很難熬。」年過60的移民後裔賈西亞(Tony Garcia)，是當地許多委員會的成員，他說：「這是一個警訊。」

不過因示威遭到龐大財產損失的史班格勒(Robin Spangler)稱破壞小鎮者為外來的暴徒，但他在釘木板的當下，卻表示居民們意外地充滿活力。

按摩治療師英格雷(Dirk Ingram)和許多居民甚至在木板上作畫，傳遞愛與正向能量。英格雷就畫了天使，他說：「這是我們勇敢面對創傷的方式。」