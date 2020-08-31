波特蘭衝突一川粉中彈亡 川普讚揚支持者、拜登批「鼓吹暴力」

俄勒岡州波特蘭市中心區反對種族歧視、警察暴力示威抗爭，持續迄今已三個月。29日晚間不少川普粉絲及挺川組織現身抗議現場，與抗議警察的群眾爆發衝突，後來傳出一名男子中槍死亡；川普總統痛批示威者為「鬧事者和暴徒」，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)則指控川普，正在「恣意妄為地鼓吹暴力」。

根據槍擊目擊者拍攝的影片顯示，一名頭戴右翼團體「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)標誌的男子，與人發生糾紛後遭到槍擊；「愛國祈禱者」創辦人吉布森(Joey Gibson)證實，遭槍擊死亡的男子是該團體的「好朋友」。

今年5月底，明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)被白人警察以膝蓋壓頸致死後，波特蘭市中心區街頭以「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)為訴求的抗議便一直不斷。

波特蘭警察局長洛維爾(Chuck Lovell)30日在記者會上，並未對29日晚間的槍擊事件提供細節，只說目前無法證實槍擊案是否與政治動機有關，全案目前正在調查中，警方也並未逮捕任何人，希望民眾能夠保持和平。

川普30日在推特發文，大力讚揚右翼支持者前往波特蘭抗議現場的行動是「偉大的愛國者」，痛批示威者為「鬧事者和暴徒」。他寫道，波特蘭民眾再也受不了安全受到破壞，「市長是個笨蛋，出動國民兵！」

在另一則推文中，川普指出，在華府街頭示威的群眾是「可恥的無政府主義者」，並表示「我們正在密切注意這些人」。

川普在後續推文中寫道：「如果要讓暴力在民主黨執政的城市停止，唯一的辦法就是實力展現！」

民主黨總統候選人拜登30日發表聲明，除了譴責波特蘭暴力事件， 也同時呼籲川普一起譴責暴力。

拜登說：「我明確譴責這次暴力事件。不管任何人、任何形式的暴力，不管來自右派或左派，我一概譴責。我也要挑戰川普，看看他是否願意同聲譴責。」

拜登在聲明中指出：「我們不能變成一個內部作戰的國家。不能變成一個能夠殺死不同意見同胞的國家。不能變成彼此不停尋仇的國家。但那樣的美國卻是川普想要的，他相信美國就是那樣的。」