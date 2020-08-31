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波特蘭衝突一川粉中彈亡 川普讚揚支持者、拜登批「鼓吹暴力」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
一名男子廿九日在波特蘭街頭支持美國總統川普的示威隊伍附近遭槍擊。 法新社
一名男子廿九日在波特蘭街頭支持美國總統川普的示威隊伍附近遭槍擊。 法新社

俄勒岡州波特蘭市中心區反對種族歧視、警察暴力示威抗爭，持續迄今已三個月。29日晚間不少川普粉絲及挺川組織現身抗議現場，與抗議警察的群眾爆發衝突，後來傳出一名男子中槍死亡；川普總統痛批示威者為「鬧事者和暴徒」，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)則指控川普，正在「恣意妄為地鼓吹暴力」。

根據槍擊目擊者拍攝的影片顯示，一名頭戴右翼團體「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)標誌的男子，與人發生糾紛後遭到槍擊；「愛國祈禱者」創辦人吉布森(Joey Gibson)證實，遭槍擊死亡的男子是該團體的「好朋友」。

今年5月底，明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)被白人警察以膝蓋壓頸致死後，波特蘭市中心區街頭以「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)為訴求的抗議便一直不斷。

波特蘭警察局長洛維爾(Chuck Lovell)30日在記者會上，並未對29日晚間的槍擊事件提供細節，只說目前無法證實槍擊案是否與政治動機有關，全案目前正在調查中，警方也並未逮捕任何人，希望民眾能夠保持和平。

川普30日在推特發文，大力讚揚右翼支持者前往波特蘭抗議現場的行動是「偉大的愛國者」，痛批示威者為「鬧事者和暴徒」。他寫道，波特蘭民眾再也受不了安全受到破壞，「市長是個笨蛋，出動國民兵！」

在另一則推文中，川普指出，在華府街頭示威的群眾是「可恥的無政府主義者」，並表示「我們正在密切注意這些人」。

川普在後續推文中寫道：「如果要讓暴力在民主黨執政的城市停止，唯一的辦法就是實力展現！」

民主黨總統候選人拜登30日發表聲明，除了譴責波特蘭暴力事件， 也同時呼籲川普一起譴責暴力。

拜登說：「我明確譴責這次暴力事件。不管任何人、任何形式的暴力，不管來自右派或左派，我一概譴責。我也要挑戰川普，看看他是否願意同聲譴責。」

拜登在聲明中指出：「我們不能變成一個內部作戰的國家。不能變成一個能夠殺死不同意見同胞的國家。不能變成彼此不停尋仇的國家。但那樣的美國卻是川普想要的，他相信美國就是那樣的。」

川普 槍擊 警察

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