開高走低 拜登恐將重蹈柯林頓覆轍

民主黨、共和黨全國代表大會相繼結束，民主黨總統候選人拜登電視收視率雖贏過共和黨候選人川普，但他的民調卻未提振，川普民調則上升2%，縮短與拜登差距；另一方面，川普在非裔、西裔選民的支持率上升。川普在全代會結束第二天，就風塵僕僕趕往新罕布夏州造勢，拜登可能要9月7日勞工節後才走出家鄉德拉瓦州住宅，有限度造勢，民主黨支持者感受不到選舉氣氛，紛紛為拜登捏冷汗。

據Morning Consult29日公布全國民調，拜登與川普支持率分別為50%和44%，拜登雖維持約6%領先，比2016年全代會後喜萊莉．柯林頓領先川普的幅度大。但和該民調8月23日結果對比，拜登支持率下降2%，川普支持率則上漲2%。

另一項Hill-HarrisX在28日公布的民調，共和黨全代會期間，川普在非裔、西裔中的支持率上升9%，兩個族裔對川普的滿意度雖只有24%，卻已比該機構8月8日至11日所作民調改善很多。

印證丕優民調8月初的另一調查，雖然拜登支持度比川普高約8%，但川普的當選看好度，卻反過來比拜登高4%。國際賭盤對拜登的看好度，也在下降中。

民調起起落落是常事，拜登陣營或可視而不見，但三大跡象足以敲響拜登陣營警鐘，提醒民主黨人不能低估川普的後勁，否則必重蹈2016年的覆轍：

一、川普的競選旗幟、標識與看板在全美各州隨處可見，但支持拜登的標識和看板很難看到。儘管目前沒有辦法統計各地川普插旗數量，但各種出售川普旗幟、標識的網站都供不應求，熱度很高。川普次子在共和黨全代會助講時就說，2016年媒體和民主黨陣營對川普旗幟、「讓美國兩度偉大」(MAGA)橫幅視而不見，2020年還會犯同樣錯誤。

二、川普的紋身和川普肖像在支持者中十分流行，但拜登支持者看不到這種現象。川普支持者著迷他的形象、金髮，甚至迷他故意在臉上塗抹的棕褐色，不僅在身上紋川普影像，也購買他的肖像畫和貼紙。而與川普競選相關的「MAGA」帽、T恤都在各種快閃店銷售，成為熱門商品。

三、支持川普的「帆船遊行」成為替川普助選的頗具創意活動，拜登支持者卻完全沒有類以活動。川普說，這些活動都是支持者自發組織，川普陣營並未介入。

以上三大現象反映一個基本問題：川普支持者基於理念和政見認同，十分狂熱，粘著度高，這些支持者無論任何情況都會去投票。專欄作家Richard Brouwer在密西根州「荷南前哨報」(Holland Sentinel)撰文說，川普和拜登的支持者在網上搜尋各自支持對象的旗幟和橫幅，比例是10：1，因此，如論支持者激情、忠誠與曝光度，兩人不可同日而語。

既如此，為何拜登支持率在各大民調中一直領先川普？有種說法是，自川普7月在奧克拉荷馬州土耳沙市造勢活動遭支持民主黨的TikTok用戶惡搞，導致出席人數大不如預期後，共和黨人一直想要報一箭之仇。他們在民調中故意隱瞞支持意向，表明支持拜登，希望讓拜登陣營自視支持率高而盲目樂觀；民主黨選民也因為缺乏危機感，不積極投票，川普就可坐收漁利。保守派專欄作家Jonah Goldberg稱這種現象為SMAGA (秘密讓美國再次偉大) 。

拜登支持率「虛胖」，川普有很多「隱形支持者」，引起民主黨不少人警惕。自由派導演麥可．摩爾(Michael Moore)警告，選民對川普的激情遠超過拜登，拜登與川普在密西根、明尼蘇達、賓州、佛州、威斯康辛和亞利桑納等關鍵搖擺州，支持率其實不相上下，拜登陣營切不可麻木大意。

川普目前可說利空出盡，支持率已觸底反彈。接下來有三大利好因素可能讓他的支持率翻升。一，新冠疫情好轉，經濟回穩，川普陣營可大書特書，塑造抗疫成功的形象。CNBC/Change Research民調就顯示，在搖擺州，人們對疫情的擔憂已降低。

二，疫苗在11月3日投票日前以緊急授權方式批准使用，川普選情也可能雨過天青。

三，明尼蘇達州和密西根州先後發生警察暴力事件，引起種族抗爭與騷亂，波特蘭又發生示威者與川普支持者新衝突，導致死亡，成為川普宣揚「法律與秩序」和恐嚇策略的利器，對贏回郊區白人尤其婦女和年長者選票大有幫助。拜登若想躺在舒適區享受高民調的虛假榮景，民主黨恐怕再次坐失入主白宮的機會。