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2018年至今 美國已制裁301家中國企業

世界日報 / 編譯中心／綜合30日電

美國對中國企業的制裁愈來愈頻繁，自2018年以來，已先後公布10批制裁名單，涉及301家中國企業、關聯企業或政府機關。其中以科技企業為主，尤其以華為相關企業最多；制裁理由則包括涉及國安、人權南海軍事化等。

早在2018年8月1日，商務部工業和安全局就首次以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業列入出口管制實體清單，開始制裁中國科技企業，其中以中國電子科技集團公司及關聯機構為大宗。

2019年5月15日，商務部又以國家安全方面的擔憂為由，將華為及其68家非美國關聯企業列入其「實體清單」，並表示今後若無政府批准，華為將無法向美國企業購買元器件。

今年8月17日，商務部工業和安全局升級對中國華為及其在「實體清單」上的非美國分支機構使用美國技術和軟件在國內外生產的產品的限制。此外，美國還將華為在全球21個國家或地區的38家華為分支機構加入實體清單，對所有受出口管理條例(EAR)約束的項目都規定了許可證要求。這次限制被認為是對華為的「終極殺招」。

而在去年10月，商務部將28家中國的機構和公司列入出口管制實體名單，原因包括涉嫌侵犯新疆穆斯林少數民族人權，以及參與或有能力對美國政府的海外政策利益相左。這些企業包括大華技術、海康威視、科大訊飛、商湯科技、曠視科技以及新疆多個地區(自治州、市)的公安局。

今年5月23日，商務部再宣布將33家中國科技公司及機構補充入上述出口管制名單，其中包括中國公安部法醫研究所、奇虎360、哈爾濱工業大學等。

今年8月26日，商務部工業和安全局宣布將24家中國企業列入制裁名單，限制獲取美國技術，原因是這些企業「幫助中國軍方在南海修建人工島」。這些企業包括中國交建集團旗下的數間工程公司、中國電子科技集團公司旗下兩個研究所，以及多間涉及電子通訊技術的中國企業。

公安 南海 新疆 人權 美中關係

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