嘲笑罕見病患者 TikTok視頻惹議

因遺傳失調而致容顏、身材異於常人的女子麗琪‧維拉斯奎茲(Lizzie Velasquez)自小至今，都是被嘲弄、霸凌的對象，但她近日在「抖音」(TikTok)上發現叫做「新老師挑戰」(New Teacher Challenge)的活動，有一支仇恨視頻以她的肖像照為題材，散播凌虐式看法，於是發視頻呼籲父母們正視這種偏差的影響。

有線電視新聞網(CNN)30日報導，維拉斯奎茲的懇求視頻，8月點擊量超過200萬次，另取得網上廣大的支持。

維拉斯奎茲出生時罹患「馬凡綜合症候」(Marfanoid-progeroid-lipodystrophy syndrome)，這種極罕見失能讓她體重無法增加，成年以來重約65磅，臉骨結構也受影響，一眼失明。

以前就有YouTube用戶製作一支視頻，稱維拉斯奎茲為「世上最醜女人」，線上還有陌生人叫她自殺，別現身公開場合，才不會因她的模樣而叫人嚇壞。維拉斯奎茲並未氣餒，反而極力為自己辯護。

但此次在抖音上見到「新老師挑戰」視頻，令她徹夜難眠。上抖音玩「新老師挑戰」的成年人佯作初看到孩子的「新老師」。「老師」的照片通常是某人的警方檔案照，或是扮鬼臉照，但有時拿維拉斯奎茲等殘障人士嘲笑。

維拉斯奎茲表示，孩子的反應通常是震驚或害怕，但聽到爸媽發笑，小孩跟著便認為，嘲笑他人沒有關係。

維拉斯奎茲在抖音視頻上說，用戶若是成年人，有小孩，請教導孩子們別因他人外表與自己不同而被嚇到，還認為那樣沒關係；這種惡劣趨勢必須阻止，因為大家生而為人，都有喜怒哀樂。

她認為抖音之類app應採更主動措施，封鎖仇恨帳戶，至少叫用戶把推文或視頻拿掉；平台應與殘障人士併肩作戰，若是愈多人發仇恨內容，那種惡事就變得愈被視為理所當然。