川普打「法律秩序」旗號 猛攻明州郊區婦女票

明尼蘇達州是非裔男子佛洛伊德命案原爆點，5月發生後引發全國性的示威，也讓槍擊、暴力犯罪案大增；目前川普連任競選陣營打著「法律與秩序」旗號，猛攻明州郊區婦女票；當地共和黨女性黨工宣稱有效，但民調指出不信任川普的女性仍占壓倒性多數，民主黨候選人白登能否催出婦女票，對拿下明州至為關鍵。

「華盛頓郵報」報導，就以54歲住明尼湯卡(Minnetonka)的婦女瑪麗‧安德森(Mary Vevang Anderson)為例，她表示自己從未覺得距首府明尼雅波利斯市十里的當地社區不安全，但佛洛伊德案之後，市區發生縱火、劫掠，摧毀數百間店面，安德森深感困惑。

雖說安德森支持示威，她23歲的兒子還親身參與，但她對市區槍擊案上升感到難受，更害怕暴力犯罪會波及到她住的郊區；有人呼籲刪除警方預算，更叫她嚇壞了。她的鄰居正出售房屋，打算往北搬，遠離明尼雅波利斯市。

類似安德森的婦女，正是川普本周共和黨全國代表大會鎖定的對象；川普透過推特發文，猛攻「全國郊區的主婦們」，另在電視廣告上不實暗示，白登的支持者會取消警方預算。川普指望靠這些女性票拿下2016年他小幅落敗的明州。

「西北都會共和黨女性」(Northwest Metro Republican Women)會長荷莉‧賀南德茲(Holly Barnhill Hernandez)表示，她發現近來對她組織感興趣的人大增，至少十位新人現身；但荷莉也承認，有多少自己鄰居支持川普實不得而知。

「華郵」指出，郊區選區近些年左傾，不論在明州或全國都一樣。2018年明尼雅波利斯郊區婦女大量出來投票，叫兩名共和黨民代無法連任。各類民調認為這股趨勢會延續下去。

根據6月下旬以來全國民調平均值，白登的婦女票要高出川普達23%；若根據7月中旬華郵及美國廣播公司(ABC)民調，就「犯罪與治安」議題，白登受女性信任的程度為57%，相形川普的34%，也高出23個百分點。

保守派的安德森表示，她雖相信白登是「好人」，卻也不想投給他，擔心他只是民主黨建制派推出來的人頭，有違她小政府的信仰。至於川普應對威斯康辛基諾沙郡暴力事件，安德森表示只怕川普會動用恫嚇手法，反而激發暴力更形升高。