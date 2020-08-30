誰能笑到最後？造勢、疫情、辯論、開票…川普白登5方向較勁

隨著民主、共和兩黨全代會落幕，白登及川普總統分別獲各自政黨提名為下屆總統候選人，接下來到11月投票日的選戰有什麼看頭？美聯社29日認為，兩人將在五大方面較勁；川普的總統支持率在歷來現任總統中，算是慘不忍睹，但民主黨絕不會忘記他2016年擊潰一切逆境而勝出的教訓。

首先是新冠疫情下選戰怎麼打。川普謀士群表示，總統將主動出擊，一周辦多場出遊造勢及政策演說，另據估將繼續動用總統權，包括簽署行政命令及特赦，盼改善選情。而白登則在勞動節後加強到戰場州衝刺，其選戰共同主委里奇蒙(Cedric Richmond)指出，白登一切造勢活動都將遵循公衛指南，不辦室內人擠人的集會，大量戴口罩；可想而知會有很多圓桌會議、見面會及問答場合，就算較大型集會，也將以白登接受提名演講當晚為藍本。

選舉戰術方面，川普總統將繼續打他的法律及秩序牌，把民主黨對手抹黑成接管一切的激進社會主義者，導致經濟凋敗，總之就是各種恫嚇戰法都會出爐。白登則會繼續形塑川普為破壞民主制度的重大威脅，是自私、腐敗又沒同理心的角色。哪種戰術能奏效則在投票結果翻牌後得知。

新冠疫情高燒不退，失業率仍高出兩位數百分比，白登因此猛攻川普的不講道德又無能失職；而川普則盼望選戰最後階段，新冠疫苗能問世，讓選情豬羊變色；白宮正使盡渾身解數加速此一過程，還大推顯然不管用的新冠療法。科學界能否按川普時間表來走，目前還不清楚。

兩黨全代會大致都達成各自的選戰目標，故安排在9月29日、10月15日及10月22日的三場辯論將是規格最高的機會，讓後選人突顯彼此差異，催出基本盤，另說服少數但關鍵的心意未定選民。

最後則是投票日開票，若兩人差距不大，可能無法當天夜裡就出結果。兩黨及兩人陣營現已在很多州興起訴訟，對不在籍投票的計算規矩展開攻防。兩黨都慫恿支持者爭取不在籍郵寄選票，川普則一直質疑這樣選舉的結果，這種光景到投票日，甚至選後幾星期內都不會改變。