「讓美國繼續偉大」？白登拿川普打川普

「讓美國繼續偉大」(Keep America Great)是川普總統去年成立連任競選團隊時，高調提出的新官方口號，但「讓美國繼續偉大」網域(Keep America Great.com)，卻讓對手民主黨總統候選人白登(Joe Biden)競選團隊取得，用來指責川普施政不佳。

白登競選團隊最近發現，該網域尚待價而沽，於是搶先拿下。

如今這個網站從頭到尾都在指責川普政府，包括其對新冠病毒的因應；該站首頁寫道：「承諾已許下，而承諾卻一直跳票；川普不是在尋求第二個任期，而是想要再來一次。」

該網站列出多種議題，例如經濟、就業、移民與新冠肺炎，然後針對每項議題，連結到「川普曾經的承諾」，以及「實際上發生的事」的內容。

在網頁的最底端，則有白登與賀錦麗(Kamala Harris)團隊的標識，並註明該站由白登競選總統的團隊(Biden for President)花錢經營。

川普去年談到採用「讓美國繼續偉大」為競選口號，取代「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)時，曾若有所思地說：「要如何放棄史上最偉大的主題，並用新的主題取代呢？如果我敗選，大家就會說那是一個多大的錯誤；但我們不會敗選的，所以不會有問題。」

全美各地正面臨新冠病毒疫情、經濟崩盤、以及種族爭議，川普競選團隊今夏曾不很認真地考慮再次重塑形象，但寫著「讓美國繼續偉大」的帽子每頂售價仍達25元。

川普連任競選團隊發言人吉德里(Hogan Gidley)在回應該網域被買走一事時說：「有人可以隨意買走所有網域名稱，但白登永遠也無法花錢擺脫他擔任民選官員47年來的失敗。」

川普團隊先前也對白登團隊做過同樣的事，在白登推出拉攏西語裔選民的活動時，買走西班牙語「大家與白登站在一起」的網域(todosconbiden.com)。