民主黨別高興太早！民調可能低估「隱形川普支持者」
最新研究顯示，共和黨和獨立選民比民主黨人更不願透露自己的總統候選人偏好；2020年大選民調有可能低估「隱形川普支持者」。
網路市場研究和數據收集公司CloudResearch發現，不願透露對總統候選人真正偏好的共和黨和獨立選民，是民主黨人的兩倍。11.7％的共和黨選民和10.5％的獨立選民表示，不會在電話民調中分享自己的真實觀點，民主黨選民只有5.4％如此表示。
彭博社指出，這個現象增加了「民調低估川普總統支持度」的可能性。
根據CloudResearch的調查，部分受訪者指稱，發表不同於「當前自由主義觀點」的意見「很危險」。
受訪者被問到他們對總統的政治偏好、在電話民調中分享偏好的感受、以及後來真正投票支持的對象。CloudResearch解釋，「政黨屬性」是唯一與不願透露真正支持對象偏好持續相關的特徵；而年齡、種族、教育程度或收入均未顯示出相關性。
研究小組使用兩個不同樣本得出此結論；在對照組中，一組1000名受訪者平均分為民主黨，共和黨和獨立選民，另一組1000位受訪者的組成與選民人口統計學相匹配，與政黨無關。
調查結果再次凸顯2016年大選前的民意測驗數據或許低估川普「隱形選民」的可能性。
而根據美國民意研究協會(American Association for Public Opinion Research)發表的詳盡事後調查，某些人直到大選投票後才表明自己支持川普，人數比後來透露自己支持喜萊莉．柯林頓選民多很多。2016年選民改投川普的比例，更比改投柯林頓者多出16個百分點。
儘管如此，「隱形川普支持者」效應至今並無明證，且該研究仍存在局限性。
研究小組的理論是，如果選民不想告訴電話民調採訪者自己支持川普，真人電話民調採訪的川普支持度應該會比自動電話民意調查來得差；但結果並非如此。
CloudResearch執行長利特曼(Leib Litman)表示，許多人對實時通話和自動通話一樣不信任，因為所有回應都會留下紀錄。
全國民意測驗顯示，民主黨總統候選人白登在許多關鍵搖擺州領先川普，但最近幾週川普取得了一些進展。據Real Clear Politics最近的民調平均值，距大選日還有兩個多月，川普在一些取得選舉人團(Electoral College)勝利最重要的州中，表現大幅超越他在2016年的基準。
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