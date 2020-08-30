兩黨全代會後最新民調：白登50%川普44% 領先縮小

兩黨全代會已落幕，不管是白登或現任的川普總統，若是希望自己能在全代會後聲勢大漲，只怕會失望。根據29日出爐的「晨間參考」(Morning Consult)民調，白登的全國支持度依然領先，但川普奮起直追，兩人差距已然縮小。

「今日美國報」(US Today)及「富比士」(Forbes)網站29日均報導，在民調公司「晨間參考」調查中，白登以50%領先川普的44%，幅度依然有六個百分點，但相形共和黨全代會之前、民主黨全代會之後的52%對42%，彼消此漲，川普上揚了四個百分點。

晨間參考這次民調是在28日進行，也就是共和黨全代會結束後一天。民主黨全代會後一天，22日進行的同一項民調指出，白登領先九個百分點。

民主黨全代會舉辦前後，白登的態勢可以說沒改變，相形下川普倒是改善。若拿2016年的晨間民調平行相比，當年在共和黨全代會後，川普選民支持率上漲五個百分點。

然而晨間民調指出，今年與2016主要不同之處，在心意未定選民的數目減少，鑒於如此，持續擁有大約半數選民支持的白登，相形四年前的喜萊莉‧柯林頓，堪稱地位更為紮實。

全代會後，受訪者當中只有約7%表示自己心意尚未確定，相形之下，2016年同一時間點則有16%。

這項民調也指出，循種族畫分的分裂略為增強；川普在白人選民當中領先幅度加大，而在其他人種選民的支持率則告惡化。共和黨全代會後，川普在白人選民中以51%對43%領先白登，相形更早一星期，川普只略微超過白登2%。

民調另指出，共和黨全代會後，川普在郊區選民中力挫白登；全代會之前，白登領先達14% (54%對40%)，之後則下降到領先8%(50%對42%)。

晨間民調指出，川普及其盟友主打共和黨是法律與秩序的政黨，是最後防線，對抗民主黨滋長中的激進社會主義路線，此一訊息大致對準白人及郊區選民，而那些人是川普想在11月取勝的關鍵。