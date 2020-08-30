「7天，7顆子彈」威州千人上街高喊口號 抗議警施暴

威斯康辛州基諾沙郡(Kenosha)29歲非裔男子布萊克(Jacob Blake)被警方從背後槍擊致癱的大約一周後，當地29日出現大約1000人走上街頭遊行，抗議警方施暴。

遊行者高呼「沒有正義，就沒有和平！」，以及「七天，七顆子彈」，即引述布萊克於23日中彈的次數。

遊行領袖高舉寫著「為布萊克伸張正義」的標語，邁向基諾沙郡法院；許多人在當地發表演說，鼓勵示威者在11月為了改革而投票。

布萊克的父親老布萊克(Jacob Blake, Sr.)說：「我兒子的背部被七發子彈擊中；我當然非常憤怒」；他也請現場群眾和他一起高舉拳頭。

他說：「我們不會停止往正確的方向前進；我們會邁向高峰；我們要完成立法，因為那是他們唯一會承認的東西。」

他也提到明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月25日被銬上手銬後遭白人警察以膝蓋壓頸致死一案；「各位，這不是一件容易的事；但可以不必再有下一位佛洛伊德；我們所有人的頸後每天都被膝蓋壓著。」

威州將召開警察改革特別會議

許多發表演說的人都提到要在11月大選中為了改革而投票，威州也將於31日起召開特別會議，針對警察改革進行討論。

威州副州長巴恩斯(Mandela Barnes)說：「正義只是最基本的要求；對這個國家的每一個人來說，正義都應該得到保障。」

布萊克的姊姊蕾蒂特拉‧維德曼(Letetra Widman)諷刺地感謝警察局「露出他們的真面目」；她也說自己再度感到精力充沛「要為不只是布萊克，還有所有沒有得到正義的人而站出來。」

家屬表示，布萊克目前在密爾瓦基市(Milwaukee)一家醫院休養。

自從布萊克中彈後，每天晚上都有示威者在基諾沙郡街頭遊行，部分示威活動演變成動亂，造成許多建築物與車輛毀損；25日更有兩人遭到一名武裝平民殺害。

國民兵(National Guard)指揮官28日稱，已出動超過100位士兵幫助維持和平，並將派遣更多兵力。