新州18歲亞裔女發起BLM示威 遭市府追討2499元警加班費

新澤西州一名18歲的亞裔少女艾米麗·吉(Emily Gil)，有感於「富人區」安歌塢崖(Englewood Cliffs)缺乏可負擔住房、導致非裔居民住不起，7月發起「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)示威活動。活動結束後，竟收到安歌塢崖市長克蘭尼奇(Mario M. Kranjac)寄來「討債信」，要她「立即支付2499.26元警察加班費」。

不過在事件曝光後，克蘭尼奇市長已註銷這份帳單。

艾米麗·吉表示，她有理由相信是因為她有關「可負擔住房」的政治立場，讓克蘭尼奇用這種方式來處理；「安歌塢崖想恐嚇和打壓那些支持BLM議題和要求實現可負擔住房的人。」

艾米麗·吉6月剛從卑爾根郡(Bergen County)技術學校畢業，她向新州先進傳媒(NJ Advance Media)表示，「安歌塢崖逃避可負擔住房的要求已逾40年，我認為這是無法接受的事。」

艾米麗·吉向市府申請在7月25日舉辦示威抗議活動，她說當天只有30至40人參加集會，也未造成任何干擾，活動後大家還把垃圾收拾好。但四天後，她卻收到市長寄來的鉅額帳單。

克蘭尼奇市長在信中寫道：「請立即向行政區支付2499.26元因您的抗議而導致的警察加班費。」信中並指艾米麗·吉拒絕在活動前與官員會面，「由於缺乏通知，行政區幾乎沒有時間為抗議活動做準備，好讓警局和公部門確保大家安全。」

艾米麗·吉對此解釋說，市府官員要求她親自會面，但基於對新冠病毒的擔憂，她拒絕當面會談，但願意使用Zoom線上開會。但對方不接受，後來乾脆「停止回應」她。

艾米麗·吉收到警察加班費帳單後，寫信向市警局長漢克曼（William Henkelman）投訴。漢克曼回信說，該市需要大量準備工作，並需要額外人手及加班費用。

面對媒體詢問，克蘭尼奇表示，該市「充分尊重第一修正案賦予抗議者的言論自由與和平集會的權利，但艾米麗·吉的示威活動誤解了安歌塢崖的可負擔住房議題，她有關我反對可負擔住房的說法是錯的。安歌塢崖歡迎每個人。」

克蘭尼奇還表示，「任何需要市警維安的私人贊助活動，我們都會將警察加班費發票寄給組織者，因為要求居民支付私人活動開銷是不公平的。」

不過，他也說，他撤銷這份帳單；他說，這份帳單是根據他從區行政單位得到的建議發出的，據他所知，行政單位事先諮詢過法律部門。他說，他很高興艾米麗·吉能行使表達言論和集會自由的權利。