民調：反種族歧視主義 白人最不重視、最少參與

美國黑人白人紛爭日益惡化，在全國認真思考種族問題的同時，全國公共廣播電台(NPR)的一項調查發現，白人最不重視這個問題；相比之下，亞裔、西語裔都能嚴肅看待美國的族裔衝突。

半個多世紀以來，種族平等運動持續出現，儘管人們相信，只有在所有美國人都願意對消弭種族主義時，才能實現真正的平等；但全國公共廣播電台/易普索(NPR╱Ipsos)的民意調查發現，只有36％的受訪者表示，在非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，他們採取了具體行動參與反種族主義。

其中又以白人的參與度最低，只有30%；相比之下，有51%的西語裔，49％的亞裔和41%的非裔表示採取了行動。即使是抗議或集會，白人也是最少參與的一群，僅有7%說參加過，而亞裔是8%、西裔11%、非裔13%。

調查發現，人們的觀念、見解和參與度，繼續因種族而出現分歧，仍然存在深深的裂痕。

易普索民調專家紐沃(Mallory Newall)指出，儘管全美大多數人(佔受訪者的58%)承認種族主義已融入社會體系，但問題核心是，白人與有色人種之間參與反種族主義的意願仍然存在很大差距。

例如，白人最不支持「黑人的命也是命」運動，只有47%受訪者表示支持。相比之下，73%的非裔支持，西語裔及亞裔同樣有59%支持。

同時，只有37%的白人支持將警察部門的資金轉用於社會服務；69%的非裔支持，西語裔及亞裔的支持率分別為65%及58%。

民調還發現：38%的受訪者認為民主黨總統候選人白登會使國家更接近種族平等，僅20%認為川普可以做到。

55%的白人說，新冠病毒疫情對有色人種會造成更大的傷害；非裔、西語裔和亞裔多達70%如此認為。

白人和非裔之間最大的分歧在於賠償問題。 80%的非裔認為，聯邦政府應該賠償給黑奴的後代，但只有21%的白人認為應這樣做。