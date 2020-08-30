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川普回批姪女、波頓 「寫書的內容包含許多謊言」
川普總統29日加強批評姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)的火力，同時譴責那些出書揭露川普家庭生活及總統職權內部事項的作者們。
「關於這個曾幫我寫書的人所說的內容，包含許多壞事和許多謊言」；川普在總統專機「空軍一號」上推文寫道：「無論是不穩定的姪女，她的一生受盡迴避、輕蔑和嘲諷，且從未受到祖父的喜歡和關照！」
瑪麗‧川普7月出版「坐擁一切卻永不滿足」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man)，詳述川普家族故事；她出書後在一系列訪談中，她的叔叔為種族歧視者、連續說謊者，並舉出諸多人格失常的例證。
瑪麗‧川普在共和黨全代會(RNC)後接受政治新聞網站Politico訪問時說，她認為這四天活動「惱人」、「違法」且標示「驚人的」謊言狂潮。
她說：「這場大會的幾乎每一個為參與者都願意說謊，且明明知道他們在說謊卻不在乎扯謊內容，真是太驚人了。」
瑪麗‧川普在書中，以及公布姑姑瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)批評川普及其子女的音檔後表示，「我們處於此國歷史關鍵時刻，我們需要做任何事情，公開所有事情，儘管可能牽涉個人情感，那也沒辦法。」
川普29日訪視受颶風蘿拉(Hurricane Laura)重創的路易斯安納州與德州之際，也不忘批評前國家安全顧問波頓(John Bolton)和踢爆「水門案」的資深記者伍華德(Bob Woodward)，分別稱他們是「愚蠢的好戰者」和「認真扮演社會化的人，卻沒啥好說。」
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