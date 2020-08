川普回批姪女、波頓 「寫書的內容包含許多謊言」

川普總統29日加強批評姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)的火力,同時譴責那些出書揭露川普家庭生活及總統職權內部事項的作者們。

「關於這個曾幫我寫書的人所說的內容,包含許多壞事和許多謊言」;川普在總統專機「空軍一號」上推文寫道:「無論是不穩定的姪女,她的一生受盡迴避、輕蔑和嘲諷,且從未受到祖父的喜歡和關照!」

瑪麗‧川普7月出版「坐擁一切卻永不滿足」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man),詳述川普家族故事;她出書後在一系列訪談中,她的叔叔為種族歧視者、連續說謊者,並舉出諸多人格失常的例證。

瑪麗‧川普在共和黨全代會(RNC)後接受政治新聞網站Politico訪問時說,她認為這四天活動「惱人」、「違法」且標示「驚人的」謊言狂潮。

她說:「這場大會的幾乎每一個為參與者都願意說謊,且明明知道他們在說謊卻不在乎扯謊內容,真是太驚人了。」

瑪麗‧川普在書中,以及公布姑姑瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)批評川普及其子女的音檔後表示,「我們處於此國歷史關鍵時刻,我們需要做任何事情,公開所有事情,儘管可能牽涉個人情感,那也沒辦法。」

川普29日訪視受颶風蘿拉(Hurricane Laura)重創的路易斯安納州與德州之際,也不忘批評前國家安全顧問波頓(John Bolton)和踢爆「水門案」的資深記者伍華德(Bob Woodward),分別稱他們是「愚蠢的好戰者」和「認真扮演社會化的人,卻沒啥好說。」