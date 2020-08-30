川普雇槍手代考SAT疑雲 賓大教授要求重新調查

川普總統姪女瑪麗在新書中引用姑母的說法，指稱川普雇用「槍手」代考SAT大學入學考試，被賓州大學(University of Pennsylvania)錄取；該校教授奧提斯(Eric W. Orts)已要求重新審查川普於1966年的錄取資格。

該校今年共有六名成員向教務長普立切特要求重新審查川普當年的錄取資格，奧提斯其中一名；他也表示在瑪麗‧川普7月出版的新書中提到，川普的SAT是付錢找人代考的。

據稱，瑪麗‧川普在2018年至2019年間偷偷錄下與川普的姊姊瑪麗安‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)的一段談話；錄音內容除了提到巴瑞過去曾幫川普寫作業，當川普進入紐約的復敦大學(Fordham University)就讀兩年後，因為「找到人代考」才得以轉入賓州大學。

在錄音檔尚未公布前，普立切特向提出訴求的六名教授表示：「我們能理解您對此事的關心，然而，根據你的訊息，此事已經太過久遠，無法對相關事證進行調查；若往後有其他更新的證據浮上檯面，我們仍樂意展開調查。」

由最初的六位教授向賓大以公開信提出質疑，信中寫道：「校方疏於調查如此嚴重的詐欺行為，對校內的學生和所有人都不公平；對外界來說，不只我們的學歷可以被偽造，任何有權勢或有名望的人也可以為了自己的政治目的，要求其他人為自己過去的錯誤盡釋前嫌。」

雖然奧提斯登記為民主黨支持者，但他表示這項訴求並不為政治目的，而是基於道德規範；上周華盛頓郵報公布錄音檔後，奧提斯立刻將該報導轉發給普立切特，並稱錄音檔符合普立切特要求的「新證據」，但目前尚未收到普立切特的回覆，白宮也拒絕出面回應此事。

據稱，代考的人名為夏皮洛(Joe Shapiro)，與川普在賓大結識的一名同儕同名；但夏皮洛的遺孀和姊姊都表示他不可能替川普代考，而且雙方是在川普進入賓大後才認識。