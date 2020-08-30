快訊

上海浦東機場再揪台人確診 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普姪女再爆錄音檔 揭露姑姑曾罵「伊凡卡是迷你川普」

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合29日電
川普的姪女瑪麗(左下)28日再爆川普的法官姊姊瑪麗安(右)在祕密錄音，批評川普的兒女。美聯社、路透
川普的姪女瑪麗(左下)28日再爆川普的法官姊姊瑪麗安(右)在祕密錄音，批評川普的兒女。美聯社、路透

川普總統的姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)28日晚再公布錄音，揭露川普胞姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)私下數落川普子女伊凡卡(Ivanka)與艾瑞克(Eric)，顯示對這對姊弟的不滿。

瑪麗‧川普透過「MSNBC新聞頻道」公開錄音，內容包括川普‧巴瑞說伊凡卡在川普政府決定拆散邊境移民家庭的Instagram貼文。

在該貼文中，伊凡卡抱著她的小兒子，與川普政府在邊境的做法南轅北轍，相當嘲諷；當時這張照片一公開，喜劇演員薩曼莎·比(Samantha Bee)用不文雅的字眼批評伊凡卡為「不負責任的淫婦」(feckless cunt)，但她事後道歉。

在外洩的錄音中，川普的法官姊姊瑪麗安稱伊凡卡是「迷你川普」。圖為伊凡卡27日晚在白宮前的共和黨全代會上發言。美聯社
在外洩的錄音中，川普的法官姊姊瑪麗安稱伊凡卡是「迷你川普」。圖為伊凡卡27日晚在白宮前的共和黨全代會上發言。美聯社

川普‧巴瑞在錄音檔中說，她並不責怪薩曼莎·比的言論，「那個該死的伊凡卡將宛若名畫『聖母子』(Madonna and Child)的照片放上Instagram，那時候的新聞是邊境親離子散；我不能...之前也沒聽過薩曼莎，我沒辦法就她所言責怪她。」

這份音檔還有另一個關於川普‧巴瑞批評伊凡卡和艾瑞克的內容；她在音檔中說：「艾瑞克成為公認的傻瓜，伊凡卡不在乎，她只在乎自己。」

瑪麗‧川普在這段音檔中說：「對，她是迷你唐納(mini-Donald)。」

川普‧巴瑞回應說：「她是迷你唐納，他卻為她著迷，向來如此，她一直是他的最愛。」

川普‧巴瑞的音檔在華盛頓郵報披露她批評川普沒有原則後曝光，川普陣營忽視音檔內容，稱此為「手足齟齬」。

「手足對立在這個世界並不新穎，很早以前就有，事實上我們從前總統歐巴馬同父異母胞兄瑪利克(Malik Obama)那兒，聽說許多關於前總統的事」；川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說：「此外，很遺憾的是，當你入主白宮，你的家庭成員總是決定公開手足對立或失望。」

川普 伊凡卡 Instagram 小唐納‧川普

延伸閱讀

選舉安全選前取消國會簡報 防洩密？被罵爆！

指國會有人洩密 川普情報頭子暫停大選安全簡報

威州反警暴示威未歇 川普下週親赴基諾沙視察

川普：將對出走企業課稅

相關新聞

威州反警暴示威未歇 川普下週親赴基諾沙視察

美國威斯康辛州基諾沙市今天有數千民眾示威，抗議警察槍傷非裔男子布雷克，國民兵部署街頭，以防暴力滋事。白宮官員說，總統川普將於9月1日親赴基諾沙視察。

美國共和黨全代會僅一官員戴口罩 眼尖網友：是阿查爾部長

美國總統大選逼近，現任總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）都緊鑼密鼓的舉辦造勢大會，在民主黨全代會上全程不只採遠端連線模式，更因防疫的關係不開放民眾參加，就連總統候選人拜登都是以視訊的方式來發表提名演說。不過日前共和黨在白宮南草坪舉行的全代會，聚集了1500名川普的支持者，卻不見群眾保持安全社交距離，更沒有人戴口罩，甚至僅有與總統近距離接觸的人，才會進行篩檢，兩黨在防疫方面可說是兩樣情。

川普回批姪女、波頓 「寫書的內容包含許多謊言」

川普總統29日加強批評姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)的火力，同時譴責那些出書揭露川普家庭生活及總統職權內部事項的作者們。

川普雇槍手代考SAT疑雲 賓大教授要求重新調查

川普總統姪女瑪麗在新書中引用姑母的說法，指稱川普雇用「槍手」代考SAT大學入學考試，被賓州大學(University of Pennsylvania)錄取；該校教授奧提斯(Eric W. Orts)已要求重新審查川普於1966年的錄取資格。

川普姪女再爆錄音檔 揭露姑姑曾罵「伊凡卡是迷你川普」

川普總統的姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)28日晚再公布錄音，揭露川普胞姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)私下數落川普子女伊凡卡(Ivanka)與艾瑞克(Eric)，顯示對這對姊弟的不滿。

涉越權竊機密、破壞硬盤妨礙調查 2中國研究員在美被捕

川普政府不斷凸顯對中強硬之際，又有兩名在美國大學做研究的中國籍研究員被捕。聯邦司法部28日表示，在維吉尼亞大學(UVA)做研究的中國公民胡海舟(Hu Haizhou，音譯)，面臨非法入侵電腦並竊取商業機密的聯邦控罪；洛杉磯加州大學的中國籍研究員關磊(Guan Lei，音譯)，被控破壞證據妨礙聯邦調查局(FBI)調查等聯邦罪。

TikTok對手Triller加入收購戰 擬報價200億

抖音國際版TikTok的收購戰，又有新公司加入，而且是它的直接競爭對手、智能手機應用程序開發商Triller；該公司董事長薩尼維斯特(Bobby Sarnevesht)表示，已通過英國投資公司Centricus提出以200億元收購TikTok的計畫。

沃爾瑪若能收購TikTok 有助拉攏年輕客群挑戰亞馬遜

沃爾瑪(Walmart)是全球最大的零售商，但始終沒法打破亞馬遜的網購主導地位，不過中國抖音海外版TikTok有可能幫助它打破這個局面。

選舉安全選前取消國會簡報 防洩密？被罵爆！

距離11月3日總統大選僅十個禮拜之際，國家情報總監辦公室29日致函國會領袖，表示為加強控管有關外國威脅大選的敏感情報，也防止洩密，將不再向國會提供有關選舉安全的當面簡報，只會提供書面更新；國會民主黨籍議員在接獲函件後，立即開始抨擊，憂心此舉是在維護川普總統的政治利益。

川普：將對出走企業課稅

美國總統川普28日在共和黨全國代表大會正式接受總統候選人的提名，將在11月總統大選對決民主黨籍總統候選人拜登。川普說，若他再次當選，他的政府將對任何離開美國去海外創造就業的公司課徵關稅，矢言讓美國成為「世界製造業超級大國」，並「終結對中國的依賴」。

美個人消費成長大幅放緩

美國7月個人消費支出成長大幅減緩，再加上聯邦政府加發的失業給付已於7月底結束，加上8月新冠肺炎疫情僅稍稍降溫，因此經濟學者預料8月的個人所得及支出相當難看，可能繼續拖累經濟成長。

美國20多年前殺童死囚伏法 今年第5起聯邦處決

20多年前殺害一名堪薩斯女童而被判處死刑的尼爾森（Keith Nelson）今天下午伏法，成為美國今年夏天恢復執行聯邦死...

熱門新聞

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

賀寶芙在中國大陸行賄 付36億換緩起訴

代夫出征？安倍的「政壇妻子」將投入自民黨主席補選

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

GAP集團財務拉警報？宣佈今年將關225店 佔總數一成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。