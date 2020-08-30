川普姪女再爆錄音檔 揭露姑姑曾罵「伊凡卡是迷你川普」

川普總統的姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)28日晚再公布錄音，揭露川普胞姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)私下數落川普子女伊凡卡(Ivanka)與艾瑞克(Eric)，顯示對這對姊弟的不滿。

瑪麗‧川普透過「MSNBC新聞頻道」公開錄音，內容包括川普‧巴瑞說伊凡卡在川普政府決定拆散邊境移民家庭的Instagram貼文。

在該貼文中，伊凡卡抱著她的小兒子，與川普政府在邊境的做法南轅北轍，相當嘲諷；當時這張照片一公開，喜劇演員薩曼莎·比(Samantha Bee)用不文雅的字眼批評伊凡卡為「不負責任的淫婦」(feckless cunt)，但她事後道歉。

在外洩的錄音中，川普的法官姊姊瑪麗安稱伊凡卡是「迷你川普」。圖為伊凡卡27日晚在白宮前的共和黨全代會上發言。美聯社

川普‧巴瑞在錄音檔中說，她並不責怪薩曼莎·比的言論，「那個該死的伊凡卡將宛若名畫『聖母子』(Madonna and Child)的照片放上Instagram，那時候的新聞是邊境親離子散；我不能...之前也沒聽過薩曼莎，我沒辦法就她所言責怪她。」

這份音檔還有另一個關於川普‧巴瑞批評伊凡卡和艾瑞克的內容；她在音檔中說：「艾瑞克成為公認的傻瓜，伊凡卡不在乎，她只在乎自己。」

瑪麗‧川普在這段音檔中說：「對，她是迷你唐納(mini-Donald)。」

川普‧巴瑞回應說：「她是迷你唐納，他卻為她著迷，向來如此，她一直是他的最愛。」

川普‧巴瑞的音檔在華盛頓郵報披露她批評川普沒有原則後曝光，川普陣營忽視音檔內容，稱此為「手足齟齬」。

「手足對立在這個世界並不新穎，很早以前就有，事實上我們從前總統歐巴馬同父異母胞兄瑪利克(Malik Obama)那兒，聽說許多關於前總統的事」；川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說：「此外，很遺憾的是，當你入主白宮，你的家庭成員總是決定公開手足對立或失望。」