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涉越權竊機密、破壞硬盤妨礙調查 2中國研究員在美被捕

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
聯邦司法部28日公布，有兩名在美國大學做研究的中國籍研究員被捕。美聯社
聯邦司法部28日公布，有兩名在美國大學做研究的中國籍研究員被捕。美聯社

川普政府不斷凸顯對中強硬之際，又有兩名在美國大學做研究的中國籍研究員被捕。聯邦司法部28日表示，在維吉尼亞大學(UVA)做研究的中國公民胡海舟(Hu Haizhou，音譯)，面臨非法入侵電腦並竊取商業機密的聯邦控罪；洛杉磯加州大學的中國籍研究員關磊(Guan Lei，音譯)，被控破壞證據妨礙聯邦調查局(FBI)調查等聯邦罪。

司法部指出，34歲的胡海舟此前在UVA從事生物模擬物和流體動力學的研究，被控未經授權進入電腦，或越權從受保護的電腦中獲取信息並竊取商業機密；他於25日在芝加哥歐海爾國際機場準備登機飛往中國青島時，調查人員在例行檢查中發現，胡海舟涉嫌持有他無權擁有的仿生研究模擬軟件代碼，這些代碼是UVA學術社區多年來的研究成果，可用於載人飛行器和潛水器，常作軍事用途。

根據FBI探員拉德(Matthew Rader)的證詞，胡海舟2019年3月到8月在UVA為「教授1」(Professor 1)工作，該教授負責多所大學的流動模擬小組，過去17年一直在開發該代碼，並由隸屬美國政府的國家科學基金會(National Science Foundation)和海軍研究辦公室(Office Of Naval Research)讚助。

該教授告訴調查人員，胡海舟突然離開UVA回中國，走前甚至沒說再見；胡海舟向調查人員表示，他同時為北京航空航天大學的中國流體力學重點實驗室工作，該實驗室接受中國政府資助，尤其是中國空軍的資助。

拉德在證詞中說，胡海舟告訴調查人員，他接受中國留學基金委員會指示，每六個月上傳一次他在UVA的科研總結報告，他正努力把自己在UVA的所有研究帶回中國。

與此同時，洛杉磯加州大學中國籍研究員、29歲的關磊因涉嫌破壞證據妨礙FBI調查被捕，他持J-1訪問學者簽證，住在加州阿罕布拉(Alhambra)，7月25日被人看到把一個損壞的電腦硬盤扔進住所外的垃圾桶；FBI禁止關磊搭機返回中國，他也拒絕FBI檢查其電腦，之後FBI找回被扔的硬盤，並稱該硬盤「遭到不可挽回的破壞，所有相關數據看起來是被故意或強迫(by force)刪除」。

除了摧毀硬盤，訴狀指控關磊向調查人員隱瞞數字存儲設備，欺騙聯邦官員稱自己在美近兩年內從未與中國領事館接觸。

訴狀稱，關磊因可能將敏感美國軟體或技術資料移轉到中國的國防科技大學(NUTD)，以及不實否認他和中國軍方有關，正面臨調查；關磊之後承認曾參與軍事訓練，並在國防科技大學學習期間穿軍裝。

國防科技大學被美方懷疑獲取源自美國的物件，用來開發核炸藥應用的超級電腦，該大學也列入聯邦商務部實體名單；關磊在國防科技大學的一名教職顧問(faculty advisor)還是中國人民解放軍中將，開發的電腦供解放軍總參謀部使用。

關磊8月28日首次出庭，9月17日將再傳訊，其面臨的重罪指控最高可判聯邦監禁20年。

司法部表示，刑事訴狀只是一種指控，被告在法庭上被證實有罪之前，仍屬清白。

FBI 司法 洛杉磯 美中關係

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