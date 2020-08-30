TikTok對手Triller加入收購戰 擬報價200億
抖音國際版TikTok的收購戰，又有新公司加入，而且是它的直接競爭對手、智能手機應用程序開發商Triller；該公司董事長薩尼維斯特(Bobby Sarnevesht)表示，已通過英國投資公司Centricus提出以200億元收購TikTok的計畫。
彭博28日引述消息人士報導，Triller提出以200億元收購TikTok在美國、澳洲和紐西蘭的業務，付款方式包括10億元現金及10億元合併後的利潤；Triller將在聯合投資中占較少股權。
Centricus公司的發言人證實，該公司已提議收購在美國和其他幾個國家的抖音資產，Triller公司則沒有回應。
彭博報導稱，TikTok發言人稱這宗潛在的交易「荒謬」；另外一位發言人干脆直接發問，「Triller是什麼？」路透則報導，TikTok和其母公司「字節跳動」(ByteDance)都否認收到了這份收購報價。
Triller是美國一個社交網路和娛樂平台，比TikTok更早面世，最早於2015年7月發布；該應用程序可用於iOS和安卓系統，其風格與短視頻應用TikTok相似。
川普總統此前發布行政令限期TikTok交易後，隨即在Triller設立個人帳戶。
7月下旬，Triller在德州西區聯邦地區法院提交訴狀，指TikTok去年12月推出的「綠屏視頻」功能，在單條音頻中將多條音樂視頻同步上傳，侵犯了Triller2017年6月的一項專利。
目前甲骨文及微軟都是收購TikTok的熱門潛在買家，微軟27日更獲大型零售商沃爾瑪(Walmart)加入攜手競投。
微軟公司將繼續就收購TikTok的美國、加拿大、澳洲和紐西蘭業務進行談判，計畫不遲於9月15日完成交易。另有媒體報導，Orcale、推特(Twitter)和 Netflix等公司也對TikTok感興趣。
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