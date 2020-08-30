沃爾瑪若能收購TikTok 有助拉攏年輕客群挑戰亞馬遜

沃爾瑪(Walmart)是全球最大的零售商，但始終沒法打破亞馬遜的網購主導地位，不過中國抖音海外版TikTok有可能幫助它打破這個局面。

TikTok在全球大受年輕人歡迎，吸納了許多美國年輕「粉絲」，川普總統簽署行政命令，強逼TikTok出售給美國企業；微軟最早展開收購談判，沃爾瑪27日證實與微軟聯手洽購，認為計畫能幫助沃爾瑪拓展業務，接觸更多顧客。

TikTok目前的電子商務業務規模很小，但它在美國擁有1億用戶，而且多都是年輕人，若是傳統媒體和廣告，根本很難接觸這種類型的購物者。

雖然沃爾瑪沃爾瑪對此拒絕置評，TikTok也沒有回應它在美國的電子商務業務或網購策略問題，但為品牌開拓網購市場的VTEX公司首席策略官施夏(Amit Shah)認為，TikTok會給沃爾瑪提供未來的顧客。

在新冠疫情期間，沃爾瑪的網上銷售巨幅增長，較上季成長近一倍，但市場研究公司eMarketer的數據估計，沃爾瑪今年僅占美國網購總銷售額的6%，而亞馬遜則為38%。

但分析師對TikTok有助沃爾瑪打破亞馬遜的地位感到樂觀，尤其是沃爾瑪和微軟聯手，在技術方面的幫助下，利用其在物流和配送方面的優勢，TikTok除了擴展其銷售外，更可以協助廣告商，創作者和其他人推銷其創作及產品。

KeyBanc的分析師表示，沃爾瑪還可以利用TikTok，在在線市場上推廣主要賣家，與競爭對手亞馬遜爭一日之長短。

臉書擁有的Instagram，也已愈來愈成為網上商城，用戶可以在應用程式上購物並付款，因此臉書一直以來將TikTok視為主要競爭對手；華爾街日報日前就報導，臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)正是推動川普政府封殺TikTok的幕後推手。